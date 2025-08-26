El Breogán muestra su dominio en el dragón

Nació como una opción para practicar deporte para varias madres del club, pero el barco dragón se está convirtiendo en una de las disciplinas de mayor prestigio para el Breogán de O Grove. Así quedó demostrado en el Campeonato Galego que se disputó el pasado fin de semana en la playa de Barraña, en Boiro, donde los grovenses saldaron su participación con un triplete y otras dos medallas de plata.

Seis fueron las embarcaciones presentadas por el club de O Grove a este campeonato que sumaron un total de cinco medallas, tres oros y dos platas, quedando como campeones en las categorías DB Open Veteranos, DB12 Veterana y DB 11 mixto Veterano. Las platas llegaron en las modalidades DB 12 mixto Sénior con el equipo A, mientras el B finalizaría a las puertas del podio, en cuarta posición; y en DB 22 Sénior.

Los equipos breoganistas para esta competición estuvieron formados por 32 deportistas, entre ellos, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea: Mari Serantes, Yoli Pallares, Maika Aguiño, Fatima Barreiro, Uxia Pallares, Alicia Barreiro, Maite Galiñanes, Meli Vidal, Patricia Núñez, Mara Núñez, Ana Corral, Antía Rodríguez, Antonio Devesa “Tolín”, Ton Bea, Javi Blanco, Rubén Rodríguez, Diego García, Diego Cabaleiro, Félix Lamas, Tomas Bea, Borja Lamas, Iván Treinta, Eva Orellana, Mili Piñeiro, Marta Mourelos, Simón Díaz, Isabel Agrelo, Miguel Fernández Castro, María del Carmen Aboal, Jasser Antonio Silva y Martina Fontán.

Los tres campeonatos gallegos de Barco Dragón en las tres distancias, fueron las tres regatas puntuables para la Liga Galega de Barco Dragón, por lo que el Breogán también se hizo con el título de la modalidad en esta temporada 2025. El club queda ahora pendiente de la disputa del Mundial de Maratón, donde volverán a estar presentes varios de sus palistas.