Bouzas regresa a Flushing Meadows

La vilagarciana Jéssica Bouzas regresa esta noche a Flushing Meadows, las canchas en las que se disputa el US Open, uno de los cuatro Grand Slam del tenis mundial. Lo hará sobre las 23.00 horas, en horario español, para medirse a la croata Donna Vekic, un hueso difícil de roer que ya demostró su calidad en el único enfrentamiento que han mantenido ambas y en el que superó a la vilagarciana. El sorteo del US Open no ha sido generoso con la vilagarciana, ya que va por una parte del cuadro muy complicada en la que se enfrentaría, siempre y cuando supere a Vekic, con Coco Gauff en la segunda ronda, una de las grandes ídolos del tenis americano.

La joven vilagarciana llega a la cita cargada de optimismo y con muchas ganas después de una gira por América en la que consiguió llegar a los octavos de final en Cincinnati y a cuartos en Montreal

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, es la máxima favorita para revalidar el título logrado el curso pasado en el US Open y evitar así su año en blanco en cuanto a títulos de Grand Slam. Eso sí, no se lo pondrán fácil la polaca Iga Swiatek, que llega con la moral altísima tras los títulos de Wimbledon y Cincinnati, y la ídolo local y ganadora en 2023, Coco Gauff, que no ha tenido el mejor de los veranos tras y cuyo nivel ha bajado tras ganar Roland Garros.

La de Minsk tendrá en Nueva York su última oportunidad del curso para aumentar su palmarés de Grand Slam después de un año donde ha perdido ya las finales en Australia (Madison Keys) y París (Coco Gauff), y donde se quedó a las puertas en la Wimbledon, eliminada por otra americana, Amanda Anisimova. Además, llega con las dudas generadas tras caer en cuartos en Cincinnati.

A esto se suma que su máxima rival en las últimas temporada, Iga Swiatek, campeona en 2022, llega al torneo en el mejor momento de su temporada. La polaca consiguió la victoria en el WTA 1000 de Cincinnati y sólo la danesa Clara Tauson ha sido capaz de ganarle desde el mes de julio.