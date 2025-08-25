El Arosa solo fue peor en la tanda de desempate
El Ourense, de 1ª RFEF, sufre en A Lomba para ganar el título autonómico de la Copa RFEF
Una derrota en la tanda de penaltis no es suficiente razón para empañar la buena imagen dada por el Arosa en la final autonómica de la Copa RFEF. El Ourense CF, pese a sus dos categorías de ventaja, se encontró sobre el césped de A Lomba con un equipo con mucha personalidad, sin complejos y que discutió con fútbol cualquier pronóstico previo.
Ni siquiera el tempranero tanto de los de Dani Llácer amilanó a los de Gonza Fernández. Un disparo tímido previo de Dani García fue el aperitivo del gol que abriría el marcador. Fue en una acción por el costado izquierdo desde donde Nacho Castillo filtró un pase al corazón del área donde Mario Camus se revolvió para meter un zurdazo abajo inalcanzable para Chema.
El 0-1 tuvo efecto despertador en los vilagarcianos. Remeseiro sacó la batuta para dotar de criterio la zona de creación y el balón fluyó con cambios de orientación y diagonales que trataban de castigar las basculaciones ourensanistas. Un disparo tímido de Álex Rey fue la primera manifestación hacia la portería rival. Incluso en registros de contraataque también el Arosa mostró buenos apuntes. En uno de ellos, Luis Castro no pudo culminar un buen pase de Martín Diz. El disparo del lateral fue desviado a córner por un defensa.
Mucho más lejos de su estado óptimo de forma que los de 1ª RFEF, era en los duelos donde costaba un poco más. En uno de ellos casi llega el origen del 0-2, pero Camus se encontró esta vez con una buena mano de Chema Leobalde para evitarlo.
Tras el paso por vestuarios volvieron mejor los de Dani Llácer. La entrada de Guerín y Amín aportó mucha frescura y ritmo a su equipo. Una gran jugada colectiva de los visitantes no fue culminada por Amin con todo a su favor en el mano a mano ante el portero local.
La resiliencia del Arosa volvió a manifestarse en una acción por banda derecha de Lombao que a punto estuvo de convertirse en el empate. Los de Gonza Fernández eran capaces de rehacerse a las fases de mayor dominio rival con claras intenciones de discutirle con el balón como argumento, aunque las dificultades para pisar el área eran evidentes.
Con todo ello, era el Ourense el que disponía de las más claras situaciones para apuntillar el duelo. La más clara fue un doble remate de Guerín y después de Amín. Ambos, con todo a favor, no acertaron a superar la línea de gol para alivio de una parroquia local que acudió en torno al millar a la final por el torneo autonómico de la Copa RFEF.
Los cambios sentaron bien al Arosa, sobre todo la entrada de un Sindo en el mediocentro que mostró señas de jugadora tener muy en cuenta en la competencia de minutos en esa posición. No le faltó al partido la tensión propia de una final en contactos con más chispas que caricias. Y poco después llegó el empate con un córner excelentemente servido por Remeseiro para que Gabri Palmás lo cabecease para el 1-1 a poco menos de un cuarto de hora para el final, tiempo en el que ya no pasaría nada.
Los penaltis fueron el clavo al que Arosa y Ourense tuvieron que agarrarse, pero lo hicieron con más tino los visitantes. Los fallos de Remeiro y Samu Santos hizo que los visitantes solo necesitasen de cuatro aciertos para levantar el trofeo. A los locales le tocó alimentar el optimismo para el curso.
Ficha del partido:
1-1
Arosa - Ourense CF
AROSA: Chema, Mario García (Carlos Torrado, min. 46), Pacheco (Samu Santos, min. 67), Edgar, Luis Castro, Remeseiro, Concheiro (Sindo, min. 67), Martín Diz (Seijo, min. 87), Álex Rey (Iñaki, min. 46), Lombao (Rivera, min. 67) y Gabri Palmás.
OURENSE CF: Alberto Sánchez, Adrián Pérez, Prado (Enol Couto, min. 67), Yuste, Hugo Sanz, Dani García (Comas, min. 82), Nacho Castillo (Punzano, min. 59), Adrián Guerrero, Omar (Guerín, min. 46), Marco Camus (Aranzabe, min. 59) y Kensly (Amín, min. 46).
GOLES: 0-1, min. 7: Marco Camus; 1-1, min. 76: Gabri Palmás.
Gonza Fernández: «Hay que darle valor a todo lo que hicimos»
No le cabía ninguna duda a Gonza Fernández a la hora de valorar lo sucedido:_«Hay que darle valor a todo lo que hicimos contra un equipo de 1ª RFEF que la semana que viene empieza la liga. Aguantarle en este campo, en el que te pueden exigir, es para estar muy orgulloso del Arosa».
Con todo ello, al técnico le duele la eliminación. «Una pena no haber sido capaces de ganarlo en los penaltis, pero la actuación en pretemporada está siendo muy buena. Creo que mantener lo que hicimos durante tiempo es lo más complicado. Hubo momentos difíciles, pero acabamos jugando en su campo y eso es una señal clara de lo que queremos ser», dijo.
Por último, apuntó que «estamos en un camino muy bueno y con ambientes así en A Lomba da gusto jugar. Hay mucho ambiente de fútbol y la grada aprieta mucho. Para los jugadores es vital esa ayuda».
