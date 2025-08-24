Baloncesto | Liga Femenina 2-3ª FEB
Buena acogida del carné de Cortegada y Sigaltec
Muchos aficionados aprovecharon el inicio de la campaña para abonarse en la Praza de Galicia
Vilagarcía
El carné conjunto de socio del Mariscos Antón Cortegada y el Sigaltec inició con buen pie su campaña. La Praza de Galicia se convirtió en punto de encuentro de muchos aficionados al baloncesto de Vilagarcía para mostrar su apoyo a los equipos más representativos de la ciudad.
Los precios oscilaban entre los 4o euros del carné individual sénior y los 70 del familiar para dos personas. Aquellas personas que quieran hacerse con el carné pueden dirigirse a la tienda MoBu Deportes.
De este modo, los socios podrán presenciar los 26 partidos de categoría nacional, masculina y femenina, que se jugarán en el pabellón Sara Gómez a partir de octubre.
