Fútbol | Copa RFEF
Arosa y Ourense, a por el primer título del curso
El ganador de hoy en A Lomba (19 horas) pasará a la fase nacional de la competición
El Arosa busca el más difícil todavía esta tarde en A Lomba (19.00 horas). En juego estará el título autonómico de la Copa RFEF y, con ello, la clasificación para la fase nacional. Enfrente todo un rival de 1ª RFEF, un Ourense CF que viene de eliminar al Arenteiro.
Para los de Gonza Fernández el resto es todavía mayor. Luego de apear a Alondras, Coruxo y Boiro, la empresa se presenta todavía más exigente. Con todo ello, los arlequinados confían en seguir dando pasos en firme en su preparación y, sobre todo, seguir ganando en buenas sensaciones de cara al arranque liguero del 7 de septiembre.
El ganador del partido de hoy pasará a ser uno de los 32 equipos que disputen la fase nacional. El sistema de competición se basa en la formación de cuatro grupos de 8 equipos, distribuidos por proximidad geográfica, que jugarán a eliminatoria directa para determinar el campeón de cada uno de los cuatro grupos. Esos campeones de grupo disputarán las semifinales de la Copa RFEF con el premio de haberse clasificado ya para la Copa del Rey.
Por el momento, el Arosa prefiere centrarse en el duelo de esta tarde ante un Ourense que ha dejado en el camino a Sarriana, Villalbés y el propio Arenteiro. En el único precedente de esta pretemporada ante un equipo de superior categoría, el Arosa cayó ante el Bergantiños (1-2).
