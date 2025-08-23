Manuel Fontán y Adrián Sieiro se cuelgan la plata mundial

El piragüismo gallego sigue brillando en el panorama internacional y lo hace con protagonismo arousano. Los palistas Manuel Fontán y Adrián Sieiro, ambos del Náutico O Muíño de Ribadumia, se colgaron la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Sprint Olímpico que se celebra en Milán, dentro de la modalidad de C4 500 metros, formando cuarteto junto a Daniel Grijalba y Martín Jácome.

La embarcación española firmó una gran remontada en una regata que arrancó cuesta arriba. Tras un inicio en el que otros países impusieron un ritmo altísimo, el cuarteto fue recuperando posiciones en el tramo central de la prueba para acabar cruzando la meta en segundo lugar (1:31,15), solo superados por el potente barco húngaro.

La confianza en el desenlace fue clave para Manuel Fontán. «A partir del 200 notamos un cambio muy fuerte en la palada y, sinceramente, desde el 100 ya tenía claro que íbamos a conseguir medalla», confesaba el palista de Vilanova tras la prueba.

El C4 subcampeón del mundo. / RFEP

En la misma línea se expresó Adrián Sieiro, que destacó la capacidad de reacción del equipo pese a la falta de rodaje: «Estamos contentísimos, sobre todo porque no hemos podido entrenar mucho juntos. Nos faltó un poco de ritmo medio, pero sabíamos que teníamos un gran final y fuimos hacia arriba como jabatos. Esa remontada nos permitió alcanzar la plata».

El resultado sitúa al Náutico O Muíño de Ribadumia en el escaparate mundial, confirmando el gran trabajo de formación que desde hace años se viene desarrollando en el club. Fontán y Sieiro, criados deportivamente en sus aguas, suman así un nuevo capítulo a la historia de éxitos del piragüismo arousano en competiciones internacionales.

La última jornada del Mundial de Milán traerá un menú cargado de oportunidades para España. A las 10.47 abrirá el fuego el C2 masculino 500 metros, con Joan Antoni Moreno y el madrileño del Breogán de O Grove, Diego Domínguez, en la calle 5, que se medirán en la final A a Hungría, Brasil, China, Italia o Alemania en busca de una nueva medalla.