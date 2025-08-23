Piragüismo
Fontán finaliza undécimo en Milán
El palista de O Muíño fue segundo en la final B del C-1 500
El Campeonato del Mundo Sprint que se celebra en la ciudad italiana tan solo tuvo la aparición de un arousano en la jornada de ayer, la de Manuel Fontán, el canoísta del Náutico O Muíño de Ribadumia, que disputaba la Final B en el C-1 500 metros. Fontán finalizó la prueba en la segunda posición, superado tan solo por el rumano Chirila, con un tiempo de 1:48.55, cifras que le permitirían haber estado luchando por las medallas en la Final A que se disputó poco después.
El palista de O Muíño tendrá hoy la oportunidad de pelear por esas medallas en la prueba del C-4 500, donde comparte embarcación con su compañero de equipo Adrián Sieiro y con Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Daniel Grijalba (Piragüismo Aranjuez). Será a las 15.36 horas. El domingo también disputarán sus respectivas finales el C-2 500 de Diego Domínguez, del Breogán, y el C-4 500 de la grovense Valeria Oliveira, del Piragüismo Poio.
