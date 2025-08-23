Baloncesto | Liga Femenina-2
Cortegada y CLB, unidos en un solo carné
Por 40 euros se podrá asistir a un total de 26 partidos a lo largo de la temporada
Con el objetivo de consolidar y ampliar su masa social, la directivas del Cortegada y el CLB han puesto en marcha la campaña de abonados para este curso. El carné individual tendrá un precio de 40 euros, mientras que el carné familiar (dos carnés) costará 70 euros. Los abonados podrán disfrutar de 13 partidos de Liga Femenina 2 del Mariscos Antón Cortegada y otros 13 de Tercera FEB del Sigaltec.
La campaña de captación arranca hoy con un punto de venta instalado en la Plaza de Galicia, donde los socios actuales y los nuevos aficionados podrán adquirir su carné. «Queremos que toda la ciudad se sume a este año tan bonito para el baloncesto en Vilagarcía», señalan desde la directiva del CLB.
El equipo masculino que dirige Luis Gabín ya ha iniciado esta semana la pretemporada, mientras que las jugadoras de Manu Santos comenzarán los entrenamientos a partir del próximo 1 de septiembre. De este modo, la afición vilagarciana se prepara para un curso con más sabor a baloncesto y con dos referentes a seguir cada fin de semana en el pabellón Sara Gómez.
