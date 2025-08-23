El Cambados protege sus emblemas ante la ley

El Club Juventud de Cambados da un paso firme en la consolidación de su proyecto deportivo y social con la inscripción oficial de su nombre y de su escudo en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La resolución favorable, recientemente recibida por la entidad, supone que la histórica sociedad cambadesa pasa a ser titular exclusiva de su marca, quedando protegida frente a cualquier intento de suplantación o copia durante los próximos diez años, prorrogables indefinidamente.

El registro se tramitó a través de la asesoría ASEC Asesores, que gestiona las cuestiones administrativas del club. Con ello se da cumplimiento a la Ley 17/2001 de Marcas, que otorga a los titulares la protección legal necesaria para el uso exclusivo de la denominación y de los elementos gráficos que son enseña de la institución.

El actual emblema del Juventud de Cambados fue aprobado en Asamblea Extraordinaria celebrada el 5 de julio de 2024. Allí, los socios dieron luz verde por unanimidad a una modernización del escudo original de 1963, recuperando elementos históricos que se habían perdido o alterado en los años noventa.

El club amarillo ha vuelto esta temporada a 3ª RFEF. / Noe Parga

«Tuvimos siempre en cuenta el escudo original de 1963, en todos sus elementos: el balón, el velero, el mástil, la bandera, las orlas y las mayúsculas de las letras», recuerda el presidente, Eladio Oubiña. «En la época de los 90 se hicieron cambios muy sustanciales, como el rumbo del velero y el uso de letras minúsculas para Cambados. Por eso decidimos actualizar la imagen, pero siempre partiendo de la versión fundacional».

El resultado es un escudo en el que destaca un balón de fútbol de diseño clásico, con hexágonos amarillos y pentágonos azules. Sobre él se superpone un velero visto de proa, que simboliza el espíritu marinero de Cambados y que aporta al conjunto la identidad local del club.

El reconocimiento supone un espaldarazo simbólico e institucional para un club que, además de su actividad deportiva, trabaja en reforzar su proyección social y en mantener viva una identidad construida durante más de seis décadas.

Con el registro en vigor, el Juventud de Cambados afronta una nueva etapa con la garantía de que su nombre y sus símbolos están protegidos legalmente, y con la confianza de que el escudo modernizado será un punto de unión entre historia y porvenir del club.