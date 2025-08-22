Vekic, primer escollo para Jéssica Bouzas

Jessica Bouzas arrancará la próxima semana una nueva participación en el US Open, uno de los cuatro Grand Slam del circuito tenístico internacional. Lo hará enfrentándose a la croata Donna Vekic en primera ronda, una experta jugadora que ocupa en estos momentos el número 49 del ranking WTA, pero que llegó a estar entre las veinte primeras.

No será la primera vez que se vean las caras vilagarciana y croata. Lo hicieron en el Torneo Tenerife Ladies Open en octubre de 2021, un encuentro que venció de forma relativamente cómoda Vékic, al superar a Bouzas por 6-0 y 6-2. Sin embargo, han cambiado muchas cosas desde hace cuatro años, sobre todo en el lado de Bouzas, que ha crecido mucho en su juego y se encuentra ahora en el número 40 del ránkig WTA.

La vilagarciana llega al US Open después de un gran Torneo de Cincinnati, donde solo fue superada por Sabalenka. También tuvo un fugaz paso por Monterrey pensando ya en su regreso a las canchas de Flushing Meadows de New York.

En el caso de superar a la croata, Bouzas se encontrará en segunda ronda con otra rival muy complicada, la estadounidense Coco Gauff, siempre que esta consiga superar también a la croata Ajla Tomljanovic. Gauff fue la ganadora del torneo en 2023 y es la actual campeona de Roland Garros, además de ocupar el puesto número 3 del ránking WTA en estos momentos, tan solo superada por la rusa Anya Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.

La vilagarciana suma esta temporada 25 triunfos y 19 derrotas y llegará a las pistas de New York tras haber disputado esta campaña un total de diez partidos en pista dura, donde suma siete victorias y tres derrotas. El pasado año, Bouzas ya dejó una buena imagen en las pistas de Flushing Meadows, donde alcanzó la tercera ronda. Allí se encontró con Jéssica Pegula en la pista central del Us Open, siendo derrotada por la norteamericana. Esta acabaría siendo la subcampeona del torneo.