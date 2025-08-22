Pádel | Aficionados

El Torneo AlqoCup celebra su primera edición en Cambados

La inscripción continúa abierta hasta mañana

Las instalaciones de Pádel Cambados albergarán el torneo.

Diego Doval

Cambados

Las instalaciones del Club Pádel Cambados serán escenario de la primera edición del Torneo AlqoCup, una competición que se celebrará desde el 28 al 31 de agosto y que cerrará su inscripción mañana domingo.

La organización ha establecido tres categorías (masculina, femenina y mixta) y diferentes niveles, concretamente 4 para hombres, 2 para mujeres y 1 para las parejas mixtas. La inscripción puede realizarse a través del correo alqocup@gmail.com, @alqocup en Instagram y en el 622 174 673. Cabe destacar que habrá más de 1.000 euros a repartir además de trofeos y premios para los primeros clasificados, así como un obsequio para todos los participantes. La participación por persona son 20 euros para cada categoría y 30 en caso de querer competir en dos sin ningún tipo de límite en cuanto a edad o nivel de juego.

El sistema de competición asegura un número mínimo de partidos para animar a la participación en un evento que nace con carácter itinerante, puesto que AlqoCup tiene en su hoja de ruta llevar a cabo otros torneos en próximas fechas en lugares como Vilagarcía o Vigo.

De manera añadida, habrá diferentes actividades paralelas para fomentar el propósito de convivencia del evento. No faltará música, sorteos, ágapes y un partido de exhibición. Será el sábado 30 (20.00 horas).

