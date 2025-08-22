Pádel | Aficionados
El Torneo AlqoCup celebra su primera edición en Cambados
La inscripción continúa abierta hasta mañana
Las instalaciones del Club Pádel Cambados serán escenario de la primera edición del Torneo AlqoCup, una competición que se celebrará desde el 28 al 31 de agosto y que cerrará su inscripción mañana domingo.
La organización ha establecido tres categorías (masculina, femenina y mixta) y diferentes niveles, concretamente 4 para hombres, 2 para mujeres y 1 para las parejas mixtas. La inscripción puede realizarse a través del correo alqocup@gmail.com, @alqocup en Instagram y en el 622 174 673. Cabe destacar que habrá más de 1.000 euros a repartir además de trofeos y premios para los primeros clasificados, así como un obsequio para todos los participantes. La participación por persona son 20 euros para cada categoría y 30 en caso de querer competir en dos sin ningún tipo de límite en cuanto a edad o nivel de juego.
El sistema de competición asegura un número mínimo de partidos para animar a la participación en un evento que nace con carácter itinerante, puesto que AlqoCup tiene en su hoja de ruta llevar a cabo otros torneos en próximas fechas en lugares como Vilagarcía o Vigo.
De manera añadida, habrá diferentes actividades paralelas para fomentar el propósito de convivencia del evento. No faltará música, sorteos, ágapes y un partido de exhibición. Será el sábado 30 (20.00 horas).
- Incendios en Galicia, última hora | La Xunta afina las mediciones: eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la aciaga ola de incendios de 2006
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»