A Lomba, sede de la final de la Copa Federación

El encuentro entre el Arosa y el Ourense CF se disputa el domingo

El Arosa superó al Boiro en la última eliminatoria de la Copa Federación. / Noe Parga

El campo de A Lomba, en Vilagarcía, será el que dirima el ganador de la fase autonómica de la Copa RFEF de este año, un duelo en el que se enfrentarán el Arosa y el Ourense CF después de haber logrado su clasificación el pasado miércoles. El duelo está previsto que se celebre el domingo, a partir de las 19.00 horas y el club ya ha puesto precio a las entradas: socios gratis y no socios 10 euros.

El Arosa llega a este duelo todavía en construcción de cara a la próxima campaña, pero dejando muy buenas sensaciones en los duelos que ha ido disputando en amistosos y en la propia Copa Federación, donde ha eliminado a Alondras, Coruxo y, el pasado miércoles, al Boiro. Enfrente tendrá a un equipo de 1ª RFEF, que destacó el pasado año por su fútbol y su juego y que dejó en la cuneta en la anterior eliminatoria al Arenteiro, de su misma categoría. El que gane accederá a la fase estatal de la Copa Federación.

