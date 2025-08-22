Domínguez luchará por medalla en aguas de Milán

Diego Domínguez estará en la gran final del C-2 500, distancia olímpica, en el Campeonato del Mundo de Milán tras conseguir la primera plaza en la serie en la que participaba junto al mallorquín Joan Antoni Moreno. Los dos medallistas en parís realizaron una prueba muy completa y recorrieron los 500 metros de la misma en un tiempo de 1:39.29, el quinto mejor de las tres series que se disputaron. Finalizar en la primera plaza de su serie les abre las puertas de la final de una de las pruebas más exigentes del Campeonato del Mundo. El barco que forman el mallorquín y el madrileño del Breogán es uno de los aspirantes a regresar con una medalla de este Campeonato del Mundo que se disputa en la ciudad italiana de Milán.

No tuvo tanta suerte el palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, que ayer disputaba la semifinal del C-1 500. El arousano luchó hasta el final por conseguir una de las plazas de las tres plazas para la Final A que estaban en juego, pero se quedó a 23 centésimas de distancia de conseguirlo y a poco más de un segundo de la primera posición. Fontán completó los 500 metros con un tiempo de 1.49.93, por detrás del checo Fucksa (1:48.26), el moldavo Tarnosvschi (1.49.58) y el griego Dimopoulos (1.49.70). Fontán disputará hoy la Final B a las 14.25 horas. El vilanovés reconocía estar fastidiado por haberse quedado a un suspiro de la gran final, aunque reconocía «el alto nivel y la igualdad que tiene esta prueba, donde puedes quedar fuera de la final o luchar por las medallas».

Medalla buscará el sábado en la final del C-4 500, junto a su compañero de equipo Adrián Sieiro, Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Adrián Grijalba (Piragüismo Aranjuez). Otra opción de medalla es el C-4 500 femenino, en el que participa la grovense del Piragüismo Poio Valeria Oliveira junto a Claudia Couto (Ciudad de Pontevedra), Ana Cantero( CMI de Sevilla) y María Corbera (Aranjuez).