Pablo Sixto, nuevo técnico del Rasoeiro

O Grove Rasoeiro Paraíso do Marisco inicia este fin de semana su andadura en la temporada 2025-26 en Primera Autonómica. Lo hace disputando la Copa Federación, enrolado en un grupo de cuatro equipos con Seis do Nadal, Novás B y Bueu.

Precisamente contra este último se estrena el sábado a domicilio. Una competición a partido único, donde al Rasu sólo jugará en casa en la segunda jornada -último fin de semana de agosto- ante el Seis do Nadal, y finalizará luego visitando O Rosal. El campeón de grupo clasificará para jugar una final a cuatro por el título de Copa, fase ésta que se jugará en 2026 tras la liga.

La noticia del Rasoeiro es que Pablo Sixto será su nuevo técnico, tras tomarse Fabián González y tiempo sabático alejado de los bancos por cuestión familiar. Natural de Pontevedra y con la cualificación de entrenador nacional, Pablo Sixto llega de formar la cantera del Cisne. «Para mí –reconoce– es una ilusión el poder dar el salto a categoría sénior, algo que un algo que me pedía el cuerpo. Hacerlo con el Rasoeiro en O Grove -agrega- se hace más entrañable porque es este equipo jugué como extremo dos temporadas, y para mí es como una vuelta a casa».

El de esta temporada que entra será un equipo en reconstrucción, toda vez que –y esa en la otra noticia– el club no contará con el segundo equipo que partió en Segunda Autonómica el pasado año. Así pues, este O Grove Rasoeiro Paraíso do Marisco aunará una fusión de aquellos dos equipos.

Por lo de pronto, se trata de engranar un plantel conformado por 15 jugadores. Sobre el del pasado año, no estarán tres referentes, el portero Javi Noya, el primera línea Iago y el baluarte defensivo Omar. Los tres, viendo cumplido su ciclo, han dicho adiós a las canchas. En cuanto a altas, destacan la llegada de Damián Lores, primera línea procedente del Asmubal Meaño, Manuel Fernández, que llega del Lavadores como pivote, y Hugo Casal, portero que proviene del Balonmán Arousa.

La Copa se tomará como banco de pruebas para una liga que es lo que prima «sabiendo que en O Grove -admite Pablo Sixto-, por la temporada laboral estival, el equipo no empieza a cuajar hasta después de la Festa do Marisco».

Una liga, que arrancará el último fin de semana de septiembre, con el Rasoeiro volviendo de nuevo a O Rosal para medirse el Novás B. Le espera una liga de 12 equipos, a doble jornada y que durará hasta mediados de abril de 2026. En ellas, además de los citados, militan Xiria, Lavadores, Seis do Nadal, Bueu, Artai, Sar, Línea 21, Carballal, Chapela y el Noroplaza Atlántico coruñés.