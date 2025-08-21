Fontán y Sieiro se clasifican para la final del C-4 en el Mundial de Milán

La pareja de canoístas del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán y Adrián Sieiro, se garantizaron ayer su presencia en la final del Campeonato del Mundo de Milán en el C-4, embarcación que comparten con Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Daniel Grijalba (Piragüismo Aranjuez). El barco no solo fue el mejor de su serie, lo que le permitió clasificarse de forma directa a la final, sino que completó los 500 metros con el mejor tiempo de las dos series en disputa, con 1:30.47, con solo tres centésimas de ventaja sobre el C-4 ruso, segundo en la serie y treinta sobre el húngaro, primero también en su serie.

Además, en la jornada de ayer, Fontán también participó en las series clasificatorias del C-1 500, finalizando en la quinta plaza con un tiempo de 1:54.34, lo que le permitirá disputar hoy la semifinal a partir de las 13.30 horas.