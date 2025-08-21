El Arosa se apunta a una final

El Arosa estará en la final de la fase autonómica de la Copa RFEF, donde ya le espera el Ourense CF, equipo de 1ª RFEF que eliminó al Arenteiro en la otra semifinal. Los arlequinados se impusieron en un encuentro muy serio, en el que fueron superiores a su rival, pero que deja una secuela en forma de grave lesión para el central Taffa.

El primer tiempo fue igualado, aunque el que daba mayor sensación de peligro era el Arosa, que apenas sufría sin balón. Pasada la media hora, el Arosa conseguía abrir el marcador gracias a un balón sobre Palmás. El delantero lo cogió en la izquierda, fue amagando hacia dentro hasta soltar un disparo letal que se colaba en la portería visitante.

Volvería a sonreírles la fortuna nada más iniciarse la segunda mitad. En esta ocasión Martín Diz aprovechaba en el segundo palo un gran centro de Lombao, que acababa de entrar. A falta de un cuarto de hora, el Boiro se quedó con uno menos tras la expulsión de Prol. Sin embargo, los visitantes siguieron intentándolo y encontrarían el premio del tanto ya en el descuento. Fue en una gran acción de Noya que finalizó Juanama. El Boiro se lanzó a por la portería de Chema, y cerca estuvo de llevar la igualada al marcador y el encuentro a los penaltis. Otra vez Juanma, pero en esta ocasión de cabeza, enganchó un balón que se fue lamiendo el palo ante el suspiro de la grada local. El triunfo le abre las puertas al Arosa a un duelo de altura ante un rival que juega en la 1ª RFEF.