Yago Vicente viaja a Polonia para competir en el Europeo

El vilagarciano Yago Vicente Ferreira, tras una temporada extraordinaria, emprende viaje rumbo a Polonia para disputar el Campeonato de Europa júnior de salvamento y socorrismo que se celebrará del 24 al 31 de agosto en las filas de la selección española.

Antes de competir, entre los días 21 y 24 de agosto, los deportistas españoles tendrán una concentración previa en destino para aclimatarse y realizar entrenamientos en la propia instalación. A partir del lunes 25 y hasta el miércoles 27, Yago disputará sus pruebas individuales y de relevos en piscina, para después afrontar, junto a sus compañeros, las pruebas de playa en el Mar Báltico.

Bajo la dirección de su entrenadora, Sonia Taladriz, ha seguido un plan intensivo de preparación que combina sesiones completas de piscina y gimnasio con el objetivo de llegar en su mejor forma al Europeo. Como parte de esta preparación, acudió recientemente junto a su entrenadora al CAR de la Blume en Madrid y a Guadalajara.