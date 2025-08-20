Baloncesto | 3ª FEB

El Sigaltec inicia el trabajo

Luis Gabín cuenta por ahora con el único fichaje de Miguel Gil a la espera de más incorporaciones

Primer entrenamiento del curso en el Sara Gómez.

Diego Doval

Vilagarcía

El pabellón Sara Gómez acogió ayer la primera sesión de entrenamiento del Sigaltec de cara a la que será su temporada de reencuentro con la 3ª FEB tras el brillante ascenso conseguido la pasada campaña.

El equipo dirigido por Luis Gabín cuenta con la base del año anterior a excepción de las bajas de Martín Chorén y Gustavo Andújar. En el capítulo de refuerzos figura el del ala-pívot Miguel Gil, procedente del Noia.

La intención del club es poder incorporar algún efectivo más para afrontar el salto de nivel.

