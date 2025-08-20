Cuatro arousanos participan en el Mundial de Milán

La flota arousana volverá a estar representada en el Campeonato del Mundo absoluto que se disputa desde hoy en Milán, la última gran cita del piragüismo sprint de la temporada. La representación arousana estará formada por Diego Domínguez (Breogán de O Grove), Valeria Oliveira (Piragüismo Poio) Manuel Fontán y Adrián Sieiro (Náutico O Muiño de Ribadumia), todos ellos canoístas.

El primero en iniciar la competición será Manuel Fontán que hoy, a las 9.12, disputará la tercera serie del C1 500 metros, prueba con la que se abre el mundial. El objetivo con el que parte el palista de O Muíño es estar en la final A, que se disputará el sábado a las 15.04.

El siguiente en salir a las aguas de Milán será Diego Domínguez en el C-2 500, el jueves a partir de las 10-15 horas. Lo hará en compañía del balear Joan Antoni Moreno y el objetivo pasa por luchar por las medallas en la final A, reeditando el bronce conseguido en la final olímpica de París el pasado año. La final será el domingo a las 10.46.

El viernes, a partir de las 14.48 será el turno del C-4 masculino, en el que participan los dos palistas de O Muiño de Ribadumia, Manuel Fontán y Adrián Sieiro, que remarán en compañía de Martín Jácome y Daniel Grijalba.

Por último, Valeria Oliveira competirá en el C-4 500, donde remará con Antía Couto, María Corbera y Ana Cantero.