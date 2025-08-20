El Arosa y el Boiro se preparan para la liga con algo en juego

El Arosa y el Boiro se verán las caras hoy en A Lomba (20.30 horas) en la semifinal, a partido único, de la fase autonómica de la Copa RFEF. El vencedor se mediría, probablemente el fin de semana próximo, al que salga airoso del duelo entre el Ourense y el Arenteiro que también se disputa hoy en Oira.

Tras apear a Alondras y a Coruxo, los de Gonza Fernández reconocen que quieren seguir adelante en una competición que les motiva. Todo ello no es óbice para que el propio técnico matice que «el verdadero objetivo es seguir creciendo como equipo. Afrontamos el partido sabiendo dónde estamos en cuanto a preparación».

No pasa por alto el entrenador de los vilagarcianos que «el foco a estas alturas está en nosotros mismos y en el día a día. En ese sentido, estamos muy contentos. Sabemos que el Boiro es un equipo con energía y que se ha reforzado muy bien, pero queremos estar más concentrados en desarrollar lo nuestro en base al plan que tenemos establecido».

Después de caer en el Trofeo San Roque ante el Bergantiños con dos goles encajados en acciones de estrategia, Gonza Fernández sostiene que «por el momento son errores en los que no estamos haciendo mucho énfasis a la espera de ir afinando de cara a la competición, pero siendo consciente de la importancia que tienen.

Con la baja del portero Manu por un problema en un gemelo, el Arosa podrá disponer de una convocatoria de 22 futbolistas y 11 cambios para tratar de conseguir el pase a la final autonómica de la competición copera.