Pablo Otero redobla su apuesta hasta los 140 kilómetros

A veces la fidelidad a unos colores trasciende la lógica y se convierte en un acto de vida. Pablo Otero, atleta isleño y celtista de corazón, lo demostró el domingo con una gesta singular: completar corriendo los 70 kilómetros que separan A Illa del estadio de Balaídos. Una promesa lanzada en tono distendido meses atrás, cuando el Celta aún peleaba por Europa, se convirtió en un desafío cumplido coincidiendo con el debut liguero ante el Getafe.

La aventura nació en diciembre, entre bromas con amigos. «Si el Celta va a Europa corro hasta Balaídos», soltó Pablo convencido de que el milagro era casi imposible. Pero el fútbol tiene caprichos y los de Claudio Giráldez lograron el ansiado billete continental. Entonces ya no había marcha atrás. «Sé que no va a ser fácil. Estaré una semana con las piernas destrozadas, pero Europa bien lo merece», advertía días antes de lanzarse al reto.

Subcampeón de España de milla en ruta, Otero contaba con la base física, pero no diseñó una preparación específica. La salida se produjo a primera hora de la mañana desde la sede de la peña Carcamáns enfundado en su camiseta celeste, dispuesto a cumplir palabra y corazón. Por carretera general, con prudencia y en compañía, fue devorando kilómetros. Nueve personas le acompañaron durante los primeros 18 kilómetros entre A Illa y Mosteiro, otras tres personas hasta Pontevedra, dos hasta Redondela y un último corredor hasta Balaídos.

El isleño, a su salida de la sede de la peña Carcamáns A taberna dos Barrales. / Noé Parga

En total, 5 horas y 30 minutos de carrera efectiva y alrededor de una hora repartida entre las diferentes paradas repartidas en cuatro o cinco descansos. El momento más duró llegó en el kilómetro 40 con una bajada de azúcar antes de alcanzar Redondela. «Poco a poco me fui recuperando después de tomar algo, pero los últimos 25 kilómetros fueron muy duros», relata. Y la meta mereció cada zancada dada: la llegada a Balaídos fue apoteósica con un recibimiento que superó todas sus expectativas. «Había mucha más gente de la que esperaba y fue muy emocionante», reconoce.

El propio Real Club Celta, al tanto de la proeza, se volcó con el gesto. Incluso la presidenta Marián Mouriño acogió con entusiasmo la iniciativa, y a la llegada a Balaídos, el corredor fue sorprendido con una camiseta con su nombre y el número 70 a la espalda en reconocimiento a los kilómetros recorridos, los últimos alentados por coches y bocinas que trataban de inyectarle fortaleza a sus piernas.

Pablo Otero estuvo acompañado durante todo el trayecto por diferentes personas. / Noé Parga

Y después de completar tan extraordinaria hazaña, se sentó en su asiento habitual en la grada de Marcador para sufrir nuevamente. Esta vez en forma de derrota de los de Claudio Giráldez ante el Getafe. «De momento, las piernas baldadas», bromeaba ayer todavía con el esfuerzo reciente. Pero la emoción superaba el cansancio por saldar su deuda a la carrera.

La pasión de Pablo Otero no se detiene con lo corrido entre A Illa y Vigo. La siguiente manera de expresar todo lo que significa el Celta para él ya está puesta sobre la mesa: «Si se gana la Europa League, haré un ida y vuelta desde A Illa hasta Balaídos». Una distancia de 140 kilómetros que, según admite, no sabe si sería más complicado que el propio título europeo a cargo de los de Claudio Giráldez.

En tiempos en los que el fútbol se percibe como industria, la historia de Pablo Otero devuelve la esencia de la afición: la locura con sentido, el orgullo de pertenencia y el valor de cumplir una palabra empeñada.