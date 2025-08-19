El Balonmán Arousa contará con equipo sénior femenino

Vilagarcía contará con balonmano sénior femenino a partir de esta próxima temporada en el pabellón de Carril. Y es que el Balonmán Arousa, que se iniciara como club con la base hace nueve años y que sacaba sénior masculino la pasada temporada, por primera vez lo hará ahora con el femenino. De esta forma se añadirá al Asmubal meañés un segundo equipo de balonmano femenino en la comarca.

El equipo lo hará partiendo, en buena lógica, en la Segunda Autonómica, una liga que se jugará a modo de grupo único, integrado por ocho equipos que serán Chapela, Bueu Atlético, Lavadores, Sar, As Choqueiras (Redondela) Tui y Abegondo. Al reducirse a tan solo 14 jornadas, la liga se iniciará tarde, concretamente el 26 de octubre. En esa primera jornada las arousanas se estrenarán jugando en Bueu.

De partida, el plantel estará integrado por 17 jugadoras: Ana Padín, Ana Laura Carriel, Beatriz Barreiros, Candela Rodríguez, Carlota Castro, Carmen Vila, Cristina Maquieira, Iria Muñiz, Iria Rodríguez, Lucía Rey, Marta Rodríguez, Zaira Otero, Cristina Martínez, Eirin Rey, Iria Stefanovski Justina Osifodoe y Raquel Salgado. El entrenador y director desde el banco será Eric García.

El pabellón de Carril se ha convertido en referencia del balonmano comarcal. / Iñaki Abella

Para la mayoría, es la primera experiencia sénior, excepto la primera línea Iria Rodríguez y la extremo Lucía Rey que fueran cedidas al Artai la pasada temporada en su primer año sénior y que regresan ahora desde Poio. Todas ellas son jugadoras muy jóvenes, de entre 18 y 19 años, mismo contando con algunas juveniles para completar plantel. El objetivo, echar a rodar y tomar contacto con la competición federada, ir cuajando un plantel con miras a futuro y visibilizar el balonmano femenino en Vilagarcía.

El club espera todavía captar a alguna jugadora más. Por cercanía, interesaría un acuerdo con el Asmubal femenino para ofrecer foguearse a alguna de sus jugadores jóvenes.

Satisfacción en el club que preside José Rodríguez Ureba, club que alcanzará el centenar de fichas el próximo curso.