A Illa, donde controlar el viento es un arte

Cruzar el puente de A Illa un día de verano con viento del norte, además de impresionar por su belleza paisajística, deja en la retina la presencia de un incontable número de cometas volando sobre las aguas de la ría de Arousa, un hecho que sorprende a todo aquel que las ve por primera vez. La playa de A Canteira do Bao, lleva años convertida en un templo para el kite surf, atrayendo a deportistas no solo de toda Galicia, sino de más allá de las fronteras del Estado. Esas aguas las conoce bien el presidente del club Papaventos Kite Club, Óscar César, que lleva más de quince años navegando y disfrutando de ellas.

«Es un lugar donde los vientos del nordés entran muy limpios y permite una fácil navegación y en condiciones de seguridad, ya que siempre te acerca a tierra por lo que, en caso de una situación de apuro, resulta relativamente fácil alcanzar la costa», explica. Además, en caso de que el viento cambie su dirección y llegue desde el sur, los amantes del kite surf y, sobre todo, los del wind surf, tan solo tienen que cambiar de ubicación con respecto al puente, pasándose a la zona de OBao, el arenal con Bandera Azul

Todas esas virtudes han provocado que el kite surf haya ido creciendo en los últimos años, y comience a haber presencia internacional de aficionados que vienen desde Alemania, Francia, Italia o Portugal. Llegan en autocaravana para disfrutar de varios días «volando», especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el viento alcanza su cénit y supera los 14 o 15 nudos. En el club de A Illa cuenta con sesenta miembros federados, todos ellos de la comarca de O Salnés, aunque se encuentra en constante crecimiento por la gran afición que existe y el incremento en el número de personas que practican un deporte que permite «volar» por encima del agua impulsado por el viento.

Ese incremento también se ha traduce en la presencia de un nutrido grupo de sus integrantes en el Campeonato Galego que se disputa en Cesantes. Entre ellos destaca el vilagarciano Alejandro Sánchez «Hito», un veterano que ya ha participado en el Campeonato de Europa y el del Mundo de categoría absoluta, contando con el apoyo del club en sus desplazamientos a esos eventos.

El kite no es la única actividad que se desarrolla en la playa de A Canteira, ya que allí conviven con las embarcaciones tradicionales, el piragüismo y los bañistas, aunque esa convivencia siempre ha sido pacífica y sin problemas. Sin embargo, desde el club echan de menos que el Concello no reponga el cartel en el que se regulaba la zona para la navegación. Este se fue deteriorando y acabó desapareciendo a causa d elos temporales, pero resultaba clave para que, aquellos que se lanzaban al agua por primera vez en ese lugar, conociesen las normas y que no están solos en la playa. «Los usuarios de siempre tenemos que andar explicando cuales son las normas de convivencia , algo que se resolvería con un simple cartel; esperamos que el Concello solvente esta situación más pronto que tarde por el bien de todos los usuarios de esa zona», explica César.

A diferencia de otras entidades, el club solo cuenta con un pequeño espacio para su uso, donde «guardar algún material o simplemente tener una manguera de agua dulce con la que lavarse». Ese espacio mínimo se comparte con otra entidad al asegurar el Concello que no dispone de más locales para su uso, pese a la proximidad del Centro de Usos Náuticos. Pese a ese contratiempo, A Canteira sigue reuniendo todas las mañanas, especialmente durante los fines de semana, a varias decenas de kitesurfistas buscando una descarga de adrenalina mientras vuelan por encima de las olas y dominan el viento.

O Bao no es el único punto de la ría de Arousa atractivo para la navegación sujeto a la cometa del kite. En páginas web como la de kiteboarding Galicia, una de las empresas dedicadas a la iniciación en este deporte en la comarca, hacen una gran descripción de todos los “spots” que se pueden encontrar en la ría de Arousa.

No muy lejos de O Bao se encuentra la playa de As Sinas, en Vilanova de Arousa, lugar que en verano está bastante “desventado” pero es ideal para vientos con componente oeste o noroeste. Cuenta con 800 metros de playa en forma de ensenada navegables aunque en verano tiene la dificultad de ser un arenal demasiado ocupado por bañistas, por lo que las recomendaciones es que se use más en otras épocas del año. Si O Bao destaca por sus condiciones de viento, su principal competencia en la ría de Arousa sería la playa de Mexilloeira, en O Grove. Lugar muy frecuentado por kitesurfistas, fue el primer lugar en contar con señalización para su uso. La playa de Mexilloeira puede utilizarse prácticamente todo el año y en ella se aprovechan los vientos de componente noroeste, norte y noreste. Es ideal para practicar deportes náuticos que necesiten viento para su disfrute, como el propio kite o el windsurf, que disponen de un largo de un kilómetro de longitud.

Compartida por los municipios de O Grove y Sanxenxo, la playa de A Lanzada también es un lugar donde las cometas de kite resultan habituales. El emblemático arenal no suele ser frecuentado por kiters durante el verano tanto por no ofrecer buenas condiciones de navegación y por las presencia masiva de bañistas. Esa circunstancia cambia por completo durante los meses de otoño e invierno, cuando se convierte en un lugar ideal para surfear las olas con el kite. Es el momento en el que reinan los vientos del sur y del oeste, que permiten disfrutar de la velocidad sobre las olas bordeando los más de dos kilómetros de longitud que posee.

En la zona más interior de la ría de Arousa también se puede practicar este deporte. La playa de Bamio de Vilagarcía es un punto habitual cuando los vientos reinantes llegan procedentes del norte o el nordeste. Este punto, además, tiene la particularidad de ser muy válido para aquellas personas que tienen su primer contacto con el mundo del kitesurf, al tratarse de una playa en la que apenas cubre el agua y no existe obstáculo alguno para volar por encima de ella.