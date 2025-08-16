Ba loncsto | Aficionados

La Gramola, campeón del Torneo Social de Verano

Se impuso al Teatro de los Sueños Rosalianos en la final | Pablo Fernández fue el máximo anotador

Los jugadores de La Gramola celebrando el triunfo.

Los jugadores de La Gramola celebrando el triunfo. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

Después de un mes y medio de baloncesto en los pabellones de Fontecarmoa, finalizó el Torneo Social de Verano organizado por el CLB con el triunfo de La Gramola.

En la final, disputada sobre el parqué del pabellón Sara Gómez, los ya vigentes campeones se impusieron al equipo Teatro de los Sueños Rosalianos. El mejor jugador del torneo fue Manuel Varela mientras que el elegido como jugador decisivo de la final fue Alejandro Iglesias. Otros premios individuales fueron para el vilagarciano Pablo Fernández, como máximo anotador, y para Pablo Castro, mejor triplista.

El CLB quiso agradecer el apoyo de Mike Hair Studio y de Lamarta como principales patrocinadores.

