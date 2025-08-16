El Bergantiños hace valer su pegada (1-2)

El Trofeo San Roque viajó para Carballo gracias a una victoria finiquitada en la primera parte con el marcador que ya sería definitivo. El Arosa, que tuteó a un rival de superior categoría como el Bergantiños, pecó de falta de mordiente en el último tercio de cancha para plasmar en el resultado un fútbol en el que la presencia de canteranos tampoco pasó desapercibida con nombres como los de Seijo, Juan Diego, Sindo o Yeray.

Algo que nadie esperaba era que el primer acercamiento de los de Simón Lamas se resolviese con el 0-1. Fue en un centro desde la izquierda que Adolfo remató de cabeza de manera inalcanzable para Chema. Tocaba reponerse y los de Gonza Fernández lo hicieron encontrando en las bandas la profundidad con el desequilibrio de Álex Rey y Martín Diz.

Si bien la claridad de ideas en la zona de definición no fluía, el Arosa sí dio un paso claro al frente. Un disparo desde el círculo central de Álex Rey, que sacó con apuros Román Noya, fue el primer aviso serio de los locales. Incluso un libre directo botado por Concheiro también se quedó a centímetros de convertirse en un golazo.

En esa fase de acomodo al partido del Arosa, también el Bergantiños era capaz de reflejar su mejor punto de forma física. Por ejemplo en una conducción de Keko Hevia que Álex Pérez no supo definir, así como en un error de William a bocajarro que salvó Chema en una gran acción bajo palos.

Como en el primer tanto, también a balón parado llegó el 2-0 cuando el central Nacho Pastor remató cómodamente una falta lateral botada por Diego dejando a relucir la fragilidad defensiva local en la defensa de la estrategia.

Álex Rey fue uno de los más incisivos en ataque de los vilagarcianos. / Noé Parga

No tardó en reaccionar el Arosa y lo hizo con sus dos hombres más activos ofensivamente. Así llegó el 1-2 en una acción que comenzó por la izquierda Álex Rey para poner un centro al segundo palo que Martín Diz mandó a la red tras una mala salida de Román Noya.

En la segunda parte, el partido tomó el típico cariz de pretemporada. Los dos equipos movieron el banquillo con continuos cambios y el foco se puso en tratar de mantener la intensidad en ambos casos, sobre todo en la presión defensiva, pero sin noticias en las áreas. La mejor ocasión de aumentar el marcador estuvo en las botas de Ánder Barck tras un error del Arosa en el inicio de la jugada, pero nada fraguó de cara al gol.

Tímidos y contados acercamientos por parte de ambos equipos fueron el escaso bagaje ofensivo que se pudo catar desde las gradas de A Lomba hasta el pitido final de un Trofeo San Roque que ha sido la última sesión semanal de entrenamiento de los de Gonza Fernández, luego de suspender el amistoso previsto mañana domingo ante el Fabril al seguir adelante en la Copa RFEF. El próximo duelo de los arlequinados será nuevamente en A Lomba y con el Boiro como rival precisamente en las semifinales coperas.

El propio técnico arlequinado mostró su satisfacción por el trabajo realizado por los suyos ante el Bergantiños, sabedor del camino que aún queda a nivel futbolístico.

Ficha del partido:

1-2

Arosa - Bergantiños

AROSA: Chema (Manu Cabaco, min. 46), Iván Varela (Mario García, min. 63), Pacheco (Samu Santos, min. 63), Edgar (Iván Varela, min. 86), Juan Diego (Luis Castro, min. 57), Javi Rey (Yeray, Mon. 63), Concheiro (Remeseiro, min. 57), Martín Diz (Gabri Palmás, min. 46), Álex Rey (Lombao, min. 57), Rivera (Sindo, min. 46) y Seijo.

BERGANTIÑOS: Román Noya (Santi Canedo, min. 63), Adolfo, Nacho Pastor (Fito, min. 63), Keko Hevia (Iago Novo, min. 63), Amín, Meli (Marru, min. 63), Diego (Tass, min. 46), Ánder Barck, Álex Pérez, William (Jorge Sáez, min. 63) e Isma Ferro (Darío, min. 63).

GOLES: 0-1, min. 1: Adolfo; 0-2, min. 34: Nacho Pastor;_1-2, min. 36: Martín Diz.