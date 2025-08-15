El desarrollo individual llevado a la máxima expresión

Fue hace cuatro años cuando Javier Cal decidió emprender destino hacia Israel para convertirse en entrenador profesional de baloncesto. Allí, el club Hapoel Beer Sheva se convirtió en su casa para progresar en una estructura que pertenece al baloncesto de máximo nivel allí.

Natural de Vilalonga y desarrollado deportivamente en el Xuven de Cambados y el Obradoiro, Cal pronto encontró en el banquillo la manera de permanecer ligado al deporte de su vida tras poner fin a su etapa como jugador. Así, tras el salto a Israel su trabajo en el cuerpo técnico de su club tiene en el desarrollo individual de jugadores una de sus principales tareas.

Una especialidad en la que ha desarrollado una didáctica que aplica estos días a una selección de jugadores gallegos de primer nivel, entre ellos el ACB Erik Quintela, los hermanos Harguindey o el local Martín Fernández, en los pabellones de Portas y Vilagarcía gracias a una iniciativa puesta en práctica por su agencia de representación Promo Sport y en la que también participan entrenadores como Denís Pombar, Manu Santos y Luis Gabín, así como jugadores del Sigaltec y el Cortegada.

A escasos días de emprender destino para empezar su cuarta temporada en tierras israelíes, donde también ejercerá de entrenador jefe del equipo filial, Javier Cal reconoce que «la vida allí es absolutamente normal la mayoría de los días. Sí es verdad que hay días muy concretos, como con los ataques de Irán, que la normalidad se altera, pero pronto se sigue con el día a día». Por el momento y antes de partir, Cal ayuda a sus paisanos a buscar la excelencia.