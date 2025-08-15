El Céltiga suma a Anxo Llanos a sus recursos para jugar por banda

El Céltiga continúa añadiendo efectivos a su plantel para pelear por el objetivo de la permanencia en 3ª RFEF. El último jugador en dar el sí quiero a la propuesta del club de A Illa es el joven Anxo Llanos.

A sus 20 años procede del Pontevedra B donde la pasada campaña fue pieza importante en Preferente. Con capacidad para jugar en ambos costados, el extremo también acredita capacidad goleadora a sus prestaciones. Actualmente estaba entrenando con el Coruxo.

Con la llegada de Llanos, Luis Carro todavía confía en incorporar algún jugador más a un listado de fichajes que esta temporada está integrado, además de por Anxo Llanos, por Arnosi (Porriño), Martín Sánchez (Boiro), Rubi Casas (Noia), Marcos Blanco (Villalonga), Dani Prada (Estradense), Antón Pérez (Choco), Marcelo Munín (Noia) y Nico Rosas (Negreira), José Sobrido (Polvorín).