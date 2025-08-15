El Asmubal, obligado a reinventarse

Calienta motores el Asmubal para la temporada 2025-26 en la División de Plata del balonmano nacional. Tras iniciar la pretemporada el 4 de agosto, el primer acuerdo ha sido con Inelsa Solar, que continuará un año más ayudando a sustentar el equipo.

Otro entente ha sido con Juan Costas, que ha renovado una temporada más. A sus órdenes, el equipo está trabajando con mira a iniciarse a finales de mes con la disputa de la Copa Galicia.

En Copa se estrenará el domingo 24 de agosto midiéndose al Lavadores en Vigo. Una competición que se dirime a partido único.

En cuanto al plantel, cuatro importantes bajas: las de la lateral dominicana Danilza Liranzo, que ha regresado a su país, y las dos porteras, Guadalupe Larralde y Nadia Vázquez. La primera regresó para estar más cerca de su País Vasco, optando por jugar en Zaragoza; y la segunda, por cuestión laboral jugará en Xiria Carballo en Autonómica. Y, la cuarta baja, la de Paula Rey en el extremo.

A día de hoy, el club que preside Siliva Lobato, lo compensa, por el momento, con dos fichajes que llegan de un Cangas que se quedó a las puertas del ascenso a Plata. Esas caras nuevas son la portera Irene Ríos y la pivote Irene Romero. Pero en el mercado el club trata de buscar dos primeras líneas que aporten lanzamiento exterior.

La liga de División de Plata se iniciará el 28 de septiembre, jugando la primera jornada en Coirón ante la Sar de Redondela. El Asmubal Inelsa Solar, que ha sido el último campeón, la afrontará con el objetivo de volver de pelear por la zona noble, pero muy condicionado por las bajas.

Les espera una liga de 14 equipos, y con dos novedades: una, el Caridel Aula Valladolid. La otra novedad -y esta con coste adicional en lo económico-, es la llegada de un nuevo equipo canario, el C.B. Peroma del municipio de La Orotova en Santa Cruz de Tenerife. Ello sumará un tercer desplazamiento al archipiélago canario.

Fallecimiento

Conmoción en el balonmano meañés por el fallecimiento repentino de Carlos Taboada «Charly», a sus 45 años, guardameta con orígenes meañeses y que, aún afincado en Pontevedra, defendió la portería del Asmubal durante tres temporadas hace 15 años en Primera Autonómica.