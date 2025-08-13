La Carreira Popular de Meaño abre su inscripción y muda su formato de salida

Desde ya, los interesados pueden formalizar su inscripción para participar en la que será XXXIX Carreira Popular Concello de Meaño. Se disputará, como cada año, el segundo domingo de septiembre, festividad de la patrona de Meaño, que es la Virgen de los Milagros, y que este año cuadra en el día 14.

La inscripción -y esta sigue siendo la gran apuesta meañesa-, tiene carácter gratuito. Dos son las novedades de este año. Una, en la inscripción, por cuanto el cambio de portal que asume este papel y el de las clasificaciones es www.deporticket.com, y pudiendo tramitarse, como fecha tope, hasta el martes 9 de septiembre a las 23.59 horas (según el comunicado el Concello de Meaño, si bien el reglamento del portal fija como tope el miércoles 10 a las 12.00 horas).

Y la otra, y ésta más importante, es que, por primera desde la creación de esta carrera popular, hace 39 años, se cambia el formato de salida conjunta para todas las categorías y que era una de las instantáneas que daba singularidad a esta carrera.

En esta ocasión la salida de las categorías inferiores, para disputar los circuitos cortos (1.070 metros) y medio (1.600 m.), tendrá lugar a las 10,45 horas. Una vez disputada esta carrera, a las 11 se dará la salida a los atletas del circuito largo para disputar los 6.330 metros.

Por los demás la carrera mantiene invariable capítulo de premios desde hace tres décadas. Para el primer clasificado de la general, tanto masculino como femenino, 300 euros más su peso en botellas Rías Baixas de la firma Paco&Lola. Los segundos percibirán 200 euros y un fin de semana para dos personas en hotel Quinta de San Amaro. Y los terceros, 100 euros, más una cesta de productos gastronómicos que aporta la firma Supermercado Lage.

Añadido, cada participante recibirá en meta bolsa con camiseta conmemorativa. Fuera de competición se contemplan modalidades participativas para la categoría de chupetes (100 metros para nacidos en 2021 o años posteriores), al filo de las 12.00 horas, y andantes (3,5 kilómetros). La meañesa es de las populares más lauredas en la comarca arousana. En el cuadro de ho-nor, han inscrito su nombre hasta la fecha atletas como Alejandro Gómez, Carlos de la Torre, Carlos Adán, Lolo Penas, Pedro Nimo, Alejandro Fernández, Suso de la Fuente, Martínez Gendra, Jesús Portela, Víctor Riobó o el triatleta Antonio Serrat entre otros. Mientras que en féminas lo hicieron María Abel, Fátima Paz, Mª Jesús Gestido, Yolanda Gutiérrez, Sandra Mosquera, o las internacionales extranjeras Alice Finot, Filomena Costa, Leonor Carneiro, Patricia Pereira, Ercilia Machado, entre otras. El pasado año, la vitoria en Meaño fue para el isleño Pablo Otero y para Eva Piñel.