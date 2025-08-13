El Arosa calibra su nivel ante el Coruxo

El césped de A Lomba acoge esta tarde (20.00 horas) un duelo que va mucho más allá de un simple amistoso veraniego. El Arosa afronta su primer gran test de pretemporada frente al Coruxo, en partido correspondiente a los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa RFEF, ante un rival de superior categoría que milita en Segunda RFEF. Será, además, el tercer compromiso preparatorio para los de Gonza Fernández, tras las victorias cosechadas ante el Puebla (2-0) en Zacande y frente al Alondras (1-0) en el que supuso el estreno de la plantilla ante su afición.

El conjunto arlequinado encara esta cita en plena tercera semana de trabajo, un periodo que el entrenador califica como «duro en lo físico» pero clave para empezar a asentar los conceptos tácticos. «Es un partido para competirlo y hacer las cosas bien para ganarlo. Lo importante es que los jugadores acumulen carga de trabajo, pero al haber algo en juego es mucho más motivante», reconoce Fernández, consciente de que el choque servirá para medir el nivel de su equipo frente a un rival con más rodaje y una plantilla que ha experimentado una notable renovación este verano.

La convocatoria del Arosa está compuesta por 22 futbolistas, con la única ausencia de Mario García, que se retiró con molestias en el último encuentro y no ha podido ejercitarse en las dos últimas sesiones. Entre los citados figura el joven Yeray, en una plantilla que alternará jugadores con más peso en el equipo y otros que buscan minutos para ganarse un puesto de cara al inicio liguero.

El Coruxo, que viene de eliminar al Gran Peña en la ronda anterior de la Copa RFEF, se presenta en A Lomba con un bloque joven, dinámico y con gran despliegue físico y en el que destaca la presencia del canterano arlequinado Hugo Losada. «A nivel físico nos va a exigir mucho y se notará bastante porque llevan una semana más que nosotros de trabajo y han jugado más partidos», subraya el técnico vilagarciano, que confía en que el factor campo impulse a su equipo a mostrar «el mejor nivel competitivo posible».

La Copa RFEF añade un aliciente especial a esta fase de la pretemporada, aunque también condiciona la planificación. El propio Fernández admite que el avance en la competición podría modificar el calendario de amistosos ya previstos, que incluyen dos nuevas citas en casa: el viernes ante el Bergantiños y el domingo frente al Fabril. «Va a depender del resultado y de lo que se haga en copa. Tenemos la idea de respetar la competición, pero también de no hipotecar los amistosos que tenemos programados», señala.

El duelo ante el Coruxo se presenta, por tanto, como una oportunidad doble: avanzar en una competición oficial que da acceso a la fase nacional y, al mismo tiempo, calibrar el estado de forma de una plantilla que sigue afinando su puesta a punto.

Con un rival exigente, un A Lomba que vuelve a abrir sus puertas y el interés añadido de ver en acción a un Arosa que quiere ilusionar desde el primer día, la cita de esta tarde promete ser una de las más intensas de este verano futbolístico en Vilagarcía.