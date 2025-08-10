Jéssica Bouzas avanza a golpe de raqueta

Jéssica Bouzas continúa superando obstáculos en el Abierto de Cincinnati. Tras apear a Venus Williams en la primera ronda, la vilagarciana superó en la tarde de ayer a Leylah Fernández por un doble 6-3 en una hora y 21 minutos bajo un sofocante calor.

La fortaleza al servicio de la arousana pronto le permitió pasar a dominar el primer set (2-0). Su variedad de golpes y, sobre todo, la potencia de los mismos, llevaba el partido a un ritmo muy incómodo para su rival canadiense, número 26 del ránking mundial.

La fortaleza en el servicio de Bouzas Maneiro fue otra de las piedras angulares de una solidez incontestable para Fernández. La comunicación con su banquillo fortalecía una mentalidad ganadora que puso el remate al primer set a la primera de cambio.

El segundo set arrancó como el primero, con un break tempranero de la vilagarciana que le dio un 2-0 que invitaba al optimismo. Sin embargo, Leylah Fernández reaccionó con dos juegos consecutivos coincidiendo con la fase de mayores dudas en su rival.

Lejos de venirse abajo, la vilagarciana demostró que no estaba por la labor de resignarse y reaccionó con tres juegos consecutivos para establecer un 5-2, que su rival solo pudo mitigar con el 5-3. Ya con su servicio, Jéssica Bouzas puso la puntilla al partido con una inapelable derecha cruzada.

Su rival en tercera ronda será la norteameticana Taylor Townsend, con Sabalenka a la vuelta de la esquina.