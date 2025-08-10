Burgáns estrena cafetería en su proceso de modernización

El estadio de Burgáns inauguró ayer su nueva cafetería en uno de los fondos del terreno de juego, el mismo donde se encuentra la zona de vestuarios. Fue en la previa del amistoso Celta Fortuna-Bergantiños resuelto con triunfo coruñés (1-2)

El nuevo espacio de la instalación fue llevado a cabo gracias al trabajo de los alumnos del Obradoiro de Emprego que también estuvieron invitados al acto inaugural que consistió en el descubrimiento de una placa presidido por el propio alcalde de Cambados, Samuel Lago.

Esta nueva cafetería es un paso más en el proceso de modernización de las instalaciones de Burgáns, algo en lo que la directiva presidida por Eladio Oubiña ha puesto mucho empeño.