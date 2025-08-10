El Arosa hace los deberes temprano

El Arosa alzó la temporada a nivel oficial con el partido de la fase previa de la Copa RFEF ante el Alondras. Un duelo que culmina la segunda semana de trabajo de los de Gonza Fernández y que se adaptó al guion propio de una fase de preparación en ciernes, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Dispusieron prácticamente de dos onces los dos equipos, pero la falta de ritmo se hizo notar a la hora de generar acercamientos a ambas porterías.

Con un buen ambiente en las gradas de A Lomba, curiosamente, el partido se finiquitó con una acción a los dos minutos de empezar a rodar el balón. Fue tras una acción por banda derecha guiada por Lombao cuyo centro llegó al segundo palo donde apareció Martín Diz providencial para superar a Brais Pereiro y hacer el único gol del partido y que da el pasaporte a la segunda ronda de la fase autonómica de la Copa RFEF.

Con ambos equipos tratando de asimilar sus primeros automatismos, fue el Alondras el que dispuso de más tiempo de balón, si bien las imprecisiones fueron tónica habitual a la hora de querer dar continuidad a las acciones. Con todo ello, el equipo de Cangas dispuso de un penalti mediada la primera mitad que Chema Leobalde, a quien también fue señalizado, paró a Yelco Alfaya en la mejor y más clara situación para marcar en todo el encuentro.

Los cambios propios de la segunda parte tampoco fueron capaces de alterar el guion de un partido en el que los méritos para marcar brillaron por su ausencia. Alguna acción a balón parado sin remate certero fue lo que más alimentó el suspense, pero finalmente el marcador no se movería.

Los últimos minutos fueron una defensa de la ventaja adquirida mientras los de Rafa Villaverde se iban frustrando en su incapacidad para poder generar un remate con cierto marchamo de gol. El pitido final confirmó esas incómodas sensaciones visitantes.

El Arosa se medirá ahora en cuartos de final al Coruxo un rival de 2ª RFEF en eliminatoria que se disputará entre semana.

Ficha del partido:

1-0

Arosa - Alondras

AROSA: Chema Leobalde, Mario García, Pacheco, Edgar, Luis Castro, Javi Rey, Sinso, Lombao, Iñaki Martínez, Martín Diz y Seijo. También jugaron: Manu Figueroa, Iván Varela, Remeseiro, Gabri Palmás, Concheiro, Rivera, Samu Santos, Torrado, Tafa, Álex Rey y Juan Diego.

ALONDRAS: Brais Pereiro, Guille, Barreiro, Abel, Aitor Aspas, Kopa, Adrián Cruz, Javi Pereira, Yelco, Martín Rafael y Luismi. También jugaron: Adrián, Manufre, Rocha, Guimeráns, Lucas, Ube, Íker Barreiro, Ares y Breixo.

GOLES: 1-0, min. 2: Martín Diz.