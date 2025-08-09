La cantera meañesa se luce en tierras cántabras

El balonmano salta de la goma del pabellón a la arena de la playa en verano. Así, sigue activo en época estival y la cantera meañesa del Asmubal no desconecta. Tras clasificar en la gira gallega, cinco jóvenes cadetes brillan en el Campeonato de España de Balonmano Playa que acaba de disputarse en la playa de La Salvé de localidad cántabra de Laredo.

Enroladas en la categoría cadete del Anubia Petanca vigués, Paloma González, Raquel Muñiz (ambas de Xil), Claudia Vera (Dena) y Alba Domínguez (Lores), acudieron como campeonas de Galicia. Partiendo como undécimas en el ranking, acabaron clasificando un gran quinto puesto en el Campeonto de España, disputado en la ciudad cántabra de Laredo.

También la portera María Beis (Castrelo), lo hizo participando en otro equipo del Petanca, clasificando desde gira gallega como subcampeonas y sellando el Campeonato de España cántabro metido en el top 17, en una categoría que contaba con 45 equipos.

Estos planteles equipos estaban dirigidos desde el banco por Xoel Albalde y Álex Puñal, y se forjaban por afinidades con una selección de jugadoras de Vigo, Redondela, Porriño, Xiria y Meaño, ávidas de de mantenerse activas en verano y dispuestas a enrolarse en esta aventura estival.

En representación de la cantera meañesa en modalidad masculina, categoría infantil, con Martín Muñiz (Xil) y Gabriel Torres (Sanxenxo) participando con el Petanca vigués, equipo que clasificó como cuarto en Galicia, y acabando en Laredo dentro de un digno top 8. Estos resultados se suman a la excelente campaña que realizó el Asmubal femnino el pasado año, donde brilló en la División de Honor Plata, enganchando a gran parte del municipio y de los alrededores a la competición.