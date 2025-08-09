Campos y Romero lideran al Breogán en las aguas del Sella

Tono Campos y Diego Romero defenderán hoy el título del Descenso Internacional del Sella en una de las pruebas más emblemáticas del piragüismo en España. Los dos parten como favoritos y aspiran a sumar su quinto entorchado, aunque no serán la única representación del Breogán de O Grove en esta cita.

Además de los dos canoístas, hasta tierras asturianas también se ha desplazado Tania Álvarez, que formará pareja con la lucense Tania Fernández (Kayak Tudense) en el K-2 femenino sénior. En esa misma categoría también competirá otro barco con representación breoganista, el que forman Llara Tuset y Amaia Osaba, esta última del Piragüismo Pamplona.

Los palistas del Breogán tendrán que superar la espectacular salida del Sella y recorrer los 22 kilómetros que separan Arriondas, donde se da la salida, de Ribadesella.