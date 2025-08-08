ATLETISMO | Escuela de verano en Vilagarcía

La olímpica Belén Toimil visita la escuela del Mazí

La coruñesa explicó a los participantes los trucos que le han llevado a los Juegos de Tokio y París

La atleta olímpica Belén Toimil con los integrantes de la escuela de verano del Mazí.

Hugo de Dios

Vilagarcia

La escuela de verano de la Agrupación Atlética Mazí puso el broche de oro de esta edición con la visita de Belén Toimil, lanzadora de peso con dos participaciones en los Juegos Olímpicos a sus espaldas.

Durante la primera parte de la mañana de ayer, estuvieron practicando el lanzamiento de disco, otra de las disciplinas que practica la coruñesa. Más tarde, pasaron a su especialidad, el lanzamiento de peso.

Al encuentro también asistieron otras personalidades como Ángel Serantes, presidente del Celta de atletismo y el deportista vigués Ángel Granado, campeón gallego en peso y disco, completando una jornada de mucho aprendizaje.

