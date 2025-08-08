Buenas sensaciones del Arosa en su primera cita de pretemporada

Era la primera cita de la pretemporada, con todavía muchas cuestiones que pulir y perfilar. Sin embargo, el Arosa de Gonza parece caminar con paso firme hacia el primer encuentro de la temporada tras el juego que mostró en la tarde-noche del pasado miércoles sobre el césped del campo de Zacande. Los arlequinados se enfrentaban al Puebla de A Pobra do Caramiñal, en un duelo en el que debían demostrar su categoría superior.

Lo hicieron, pero también ofrecieron una imagen que deja un dulce sabor de boca en la hinchada arlequinada que acudió a verlos. El equipo de Gonza apenas sufrió en defensa y gozó de ocasiones para anotar varios goles. Al final solo entrarían dos en la meta contraria, los anotados por Lombao y por Seijo, que mantiene el olfato goleador de su etapa en el juvenil arosista. El encuentro también sirvió para ver a gran parte de los jugadores que se han incorporado a la plantilla para esta temporada, en la que el club vilagarciano vuelve a partir con el objetivo de pelear por el ascenso a la 2ª RFEF.

Una de las curiosidades que deja el encuentro, además del debut de la mayoría de los fichajes, es la camiseta empleada. El club tiene un acuerdo de suministro con Kappa y la firma de ropa deportiva le remitió unas camisetas provisionales para la temporada, a la espera de que le remita las oficiales en los próximos días.

Los arlequinados continúan con su preparación pensando ya en la próxima cita, que tendrá carácter oficial.

Esa cita será mañana en el estadio municipal de A Lomba contra otro de los equipos importantes de la Tercera División, el Alondras.

Ambos se enfrentan en el marco de las eliminatorias iniciales de la Copa Federación a las 20.00 horas en un duelo que se prevé igualado y que significa el reencuentro del técnico arlequinado con el equipo que entrenó la temporada pasada.