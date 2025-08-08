Más de 30 barcos lucharán por el Trofeo Ignacio Montenegro

Más de 30 barcos, tipo crucero clásico o de época, participarán mañana en la III edición del Trofeo Ignacio Montenegro, que se disputa en aguas de Ons, Oza, Sálvora y San Vicente do Mar. El certamen está organizado por el Club Náutico San Vicente do Mar de O Grove, y tendrá su base en el puerto de Pedras Negras.

La salida de la regata está prevista para las 13.30 horas y en ella estarán algunas de las embarcaciones clásicas más importantes de Galicia. El objetivo, además de mostrar estas embarcaciones y su navegabilidad, es también mantener vivo el recuerdo de Ignacio Montenegro, el máximo promotor y valedor de la Regata Illas Atlánticas y cofundador del Club Náutico de San Vicente en 1998, siendo presidente entre 2016 y 2019.

El pasado año, el ganador en la modalidad clásicos de época fue el «Pingüino Uno», mientras que en clásicos tradicionales defenderá su título «A Meca». La regata fue presentada ayer en el club de San Vicente do Mar en un acto en el que participaron el presidente del club , Javier Domínguez; una representante de la familia de Montenegro, su nuera Marian López; y el alcalde, José Antonio Cacabelos.