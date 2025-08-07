Vela | Clase Cruceros

El Nortemar-Peperetes se impone en Aguete

La embarcación patroneada por José Millán se impuso con autoridad en la clase crucero-regata

Tripulantes de la embarcación vilagarciana ganadora. | FdV

Diego Doval

Vilagarcía

La Copa de España de Cruceros, que se desarrolló en Aguete, tuvo como vencedor en la clase crucero-regata al Nortemar-Peperetes patroneado por José Millán.

Con una tripulación eminentemente carrilexa, la embarcación arousana fue la más firme en una competición de primer nivel con barcos llegados desde diferentes puntos de España. El Nortemar-Peperetes se impuso en el podio al Maracaná, de Carlos García, y al Marina Meira, de Vicente Cid.

El propio José Millán quiso agradecer el trabajo desarrollado por sus tripulantes, concretamente Fernando Varela, Josele Otero, Vicente Berride, Eduardo Costa, José Romero, Laurent Dutuel y Jesús Quintans.

