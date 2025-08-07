El Nortemar-Peperetes se impone en Aguete

La Copa de España de Cruceros, que se desarrolló en Aguete, tuvo como vencedor en la clase crucero-regata al Nortemar-Peperetes patroneado por José Millán.

Con una tripulación eminentemente carrilexa, la embarcación arousana fue la más firme en una competición de primer nivel con barcos llegados desde diferentes puntos de España. El Nortemar-Peperetes se impuso en el podio al Maracaná, de Carlos García, y al Marina Meira, de Vicente Cid.

El propio José Millán quiso agradecer el trabajo desarrollado por sus tripulantes, concretamente Fernando Varela, Josele Otero, Vicente Berride, Eduardo Costa, José Romero, Laurent Dutuel y Jesús Quintans.