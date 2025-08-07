El centenario del Céltiga arranca a bocados

El Céltiga Club de Fútbol ha encontrado en el buen comer el mejor aliado para hacer de su centenario una celebración inolvidable. A las puertas de una temporada cargada de simbolismo, el club arousano ha puesto en marcha un ambicioso programa de actos con el objetivo de rendir homenaje a su historia y proyectarse hacia el futuro con el respaldo de toda una comunidad.

La pieza central de esta celebración no se juega sobre el césped, sino en el Paseo do Cantiño. Allí arranca mañana viernes la XXI edición de la Festa Gastronómica do Mar, organizada por el propio Céltiga, y que se extenderá durante tres fines de semana: del 9 al 11, del 14 al 17 y del 22 al 24 de agosto. Diez jornadas intensas en las que la pasión por el mar y por la cocina tradicional gallega se traducirá en largas filas de comensales, dos carpas repletas de actividad y una carta pensada para satisfacer todos los paladares. Todo ello con el propósito de contribuir a la consecución de un presupuesto apropiado para una temporada tan llena de acontecimientos.

El menú es tan extenso como su legado deportivo: pulpo á feira, almejas a la marinera, navajas, camarones, zamburiñas, mejillones, nécoras, empanada, sardinas, pimientos de Padrón, paella y hasta croquetas de marisco. Todo, con precios populares que van desde los 3,5 euros hasta los 14,5, en un esfuerzo por mantener el espíritu festivo y accesible de una cita que es mucho más que un evento culinario. Porque aquí, cada plato servido es un paso más hacia la financiación de una temporada clave para el club.

La Festa do Mar no es solo una fuente de ingresos. Es el ancla sobre la que se construye el presupuesto necesario para afrontar un calendario de celebraciones que incluirá homenajes, exposiciones, partidos conmemorativos y otros actos que la directiva, liderada por Harry Dios, irá desvelando en las próximas semanas. Y, al mismo tiempo, es el soporte con el que reforzar una plantilla que sueña con consolidarse en la categoría recuperada tras años de esfuerzo y trabajo en la sombra.

Un equipo de unas sesenta personas se encargará de que todo funcione a la perfección: desde la cocina hasta la venta de tickets, pasando por el montaje, el servicio y la limpieza. Una maquinaria humana que simboliza el compromiso colectivo que rodea al Céltiga, un club que ha sabido convertir su centenario en un acontecimiento que trasciende lo deportivo para abrazar a toda A Illa.

La efeméride también se vestirá de gala sobre el terreno de juego. Todas las categorías del club lucirán esta temporada una camiseta conmemorativa, en la que al tradicional rojo, blanco y negro se suma el dorado, un guiño al legado centenario de una entidad que hace de su identidad y de su historia su mejor bandera.

Mantener la categoría merecida tras el éxito de la pasada temporada mueve las ilusiones de una entidad que se ha convertido en referencia. Y no solo por su buen hacer sino por la particular manera de de autofinanciarse. Porque el Céltiga no solo celebra cien años de fútbol. Celebra un siglo de pertenencia, de valores, de memoria colectiva. Y lo hace, cómo no, con el mar en la mesa y el orgullo en el corazón.