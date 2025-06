Luis Carro y el Céltiga seguirán juntos

Luis Carro y el Céltiga emprenderán su cuarta temporada consecutiva de la mano. No será un curso cualquiera puesto que coincidirá con el del centenario de la entidad y con el retorno a 3ª RFEF después de seis años.

La apuesta de la directiva encabezada por Harry Dios, el entrenador vilanovés, tiene como piedra angular la identificación con el trabajo que realiza el equipo, así como por los resultados con el espaldarazo del reciente y celebrado ascenso tras la eliminatoria ante el Atios.

Ambas partes coinciden en afirmar que el único objetivo válido respecto al próximo curso no es otro que el de la permanencia, siempre con la vista puesta en un primer paso innegociable para poder estabilizar la entidad en la nueva categoría.

Luis Carro deja claro que «me motivó la confianza del club y la insistencia en que tenía que ser yo. También hay un aspecto emocional importante porque ya son cerca de 20 años en el club. También el año del centenario estar en el banquillo y en 3ª RFEF, a nivel emocional tira bastante. Los entrenadores tenemos que estar donde nos quieren, me siento valorado y respetado en mi trabajo».

El técnico vuelve a los banquillos de 3ª RFEF por méritos propios. / Iñaki Abella

Acerca de la composición de la futura plantilla, el técnico resalta que «la idea es que no haya revolución, el condicionante es que solo tenemos un futbolista sub 23 que es Álex Rodríguez. Vamos a ver como ajustamos eso. En lo futbolístico habrá que adaptar el equipo a la categoría y a los futbolistas que podamos fichar. Me gusta que mis equipos propongan y sean dominadores, pero no siempre se puede».

Por otro lado, el club ha apostado por la figura del director deportivo y ha otorgado su confianza a Edu Charlín. El cambadés apuntó que «es una labor que el propio Luis demandaba y la directiva también. Me centraré en el primer equipo, en la composición de la plantilla y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la temporada. Ahora toca tratar de acertar en la composición de la plantilla y encontrar los perfiles que se adapten a lo que quiere Luis y a lo que nosotros podemos llegar en el mercado».