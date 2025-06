Céltiga y Cambados llaman a la unidad de afición y club para asumir el ascenso con garantías

El fútbol arousano está de enhorabuena tras un fin de semana que quedará grabado en su historia. Céltiga y Juventud de Cambados lograron el ansiado ascenso a 3ª RFEF, regresando así a una categoría nacional que no pisaban desde hace años. Para ambos presidentes, José Ricardo Dios «Harry» y Eladio Oubiña, el éxito es fruto de la constancia, la seriedad en la gestión y, sobre todo, del respaldo social que ha acompañado al equipo durante toda la temporada.

Para Eladio Oubiña, presidente del Juventud de Cambados, lo vivido este domingo en As Laxes fue una mezcla de emoción y tensión. El equipo dirigido por Rubén Cornes «Pénjamo» superó al Beluso en la tanda de penaltis tras empatar la eliminatoria, con centenares de aficionados cambadeses desplazados. Sin embargo, el ambiente se vio enturbiado por algunos incidentes que Oubiña quiso afrontar con autocrítica. «Hay una precariedad en las instalaciones y se moviliza mucha gente sin Guardia Civil. Se descontroló bastante la situación. Hubo enfrentamientos verbales, y una de las gradas estaba completamente invadida por nuestros seguidores. No debimos hacerlo y pedimos disculpas. La instalación no estaba preparada para tanto público», señaló.

Pese a estos episodios, el presidente celebró con orgullo un ascenso que rompe una sequía de 27 años, desde los tiempos de Paco Trigo en la presidencia. «Hace tres años llegamos a la directiva solo para dar estabilidad al club, queríamos que nuestros hijos jugaran en las mejores condiciones. Poco a poco fuimos implicándonos y tratando de gestionar con seriedad. En lo deportivo, apostamos por gente de la casa como Fol y Pénjamo, y ellos han demostrado lo que se puede lograr con sensatez y compromiso», añadió.

Momento en el que Adrián Rodríguez sentencia con su gol el ascenso del Céltiga. / Iñaki Abella

Oubiña destacó la implicación masiva del pueblo: «El último mes fue increíble. Cambados se volcó como nunca y eso hay que mantenerlo». Ahora, con el objetivo cumplido, toca reorganizarse. «La 3ª RFEF es una categoría nacional y hay que dar un paso más a nivel administrativo y deportivo. El club está abierto a todos los que quieran sumar por el bien de Cambados. Si el pueblo se mentaliza, todo será más fácil».

En A Illa , el ambiente fue de auténtica euforia tras el empate ante el Atios (2-2), que confirmó el ascenso tras el 0-2 de la ida. Harry Dios, presidente de la junta gestora del Céltiga, vivió con especial emoción un logro que llega en el año más simbólico para el club: su centenario.

«Era hora de vivir un ascenso así, tan especial, y más siendo presidente. El equipo se lo merece por todo el esfuerzo. Ya desde el inicio de la temporada veíamos que podía llegar», explicó. Aunque no ocultó que hubo momentos difíciles: «Con el precedente del año pasado, donde se nos escapó el ascenso en casa, alguna duda sí que hubo, pero el equipo respondió».

Harry ya piensa en el futuro inmediato: «Ahora toca disfrutar, pero también trabajar. Mi ilusión era que el Céltiga llegara a 3ª RFEF en el año del centenario y lo hemos conseguido. Ahora el objetivo es formar una plantilla competitiva para mantenernos en la categoría sin sufrir».

El presidente hizo un llamamiento claro: «Somos el equipo de una isla. Aquí no hay nada fácil. Fichar es difícil, competir lo es más, pero si tenemos el apoyo de la afición y de la gente, lo sacaremos adelante».

Tanto el Céltiga como el Juventud de Cambados afrontan ahora un nuevo reto en el fútbol nacional, conscientes de que el trabajo colectivo y la unión con la afición y el entorno son vitales.