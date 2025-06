Llega el día de la verdad para Céltiga y Cambados

La cuenta atrás ya ha terminado para el Céltiga y el Juventud de Cambados. El ascenso a 3ª RFEF despejará hoy mismo la incógnita de las dos últimos billetes en juego y será, en ambos casos, a partir de las 19.00 horas tanto en el Salvador Otero como en el campo de As Laxes en Bueu.

En A Illa las posibilidades de que la de hoy sea una noche de fiesta parecen más que interesantes. El 0-2 con el que los de Luis Carro afrontan el partido ante el Atios produce una mezcla de cautela y de ilusión. Las experiencias como la de la pasada temporada están latentes todavía en la cabeza de los rojiblancos, pero el propio técnico sabe que son situaciones que solo deben ayudar para aprender en base a una mayor madurez.

«Ya sabemos como es el fútbol y nada se puede dar por hecho hasta que se consigue. Nosotros ya hemos vivido de todo, incluso el Lalín nos igualó la pasada eliminatoria en A Lomba, y tuvimos que dar un paso al frente. Hay un partido que hay que jugar, intentar ganar, pero sobre todo saber gestionar todas las situaciones que se vayan a generar», apunta Carro.

Ni la ventaja obtenida en feudo coruñés sirve al Céltiga para pensar en otra cosa que no sea mantener sus señas de identidad, las mismas que le han situado a las puertas del retorno a la categoría perdida hace seis temporadas. «No sabemos jugar a otra cosa que no sea ir a por el partido. Los errores se evitan si somos nosotros mismos. Intentar hacer algo que no hiciste nunca no va a ayudar, debemos ser fieles a nosotros mismos», reafirma el técnico.

La ventaja adquirida en la ida (0-2) juega a favor de los de A Illa. / Pablo Hernández Gamarra

Con la duda de Nico y la baja del sancionado Carlos, el equipo del Salvador Otero tiene muy claro que espera a un Atios que salga muy fuerte desde un principio. «Seguro que darán un paso adelante incomodarnos, pero eso también hará que tengan que asumir riesgos y nosotros nos encontramos más cómodos ante equipos largos».

Sin euforias, pero con una mayor madurez, el Céltiga espera poder celebrar esta tarde. «Queremos darle una alegría a nuestra gente. Volvemos a jugar en el Salvador Otero y nos sentimos muy arropados. Solo les pido que nos ayuden, sobre todo cuando más necesitemos ese apoyo».

Al Juventud de Cambados le toca desplazarse al campo de As Laxes. Y lo hace tras el empate en Burgáns (1-1), pero con la ambición intacta ante un Beluso que no cuenta con mayor ventaja que la de jugar en un escenario que domina. Y es que las reducidas dimensiones del terreno de juego es algo que cobra un especial protagonismo.

Rubén Cornes «Pénjamo» subraya que «será un partido de mucho duelo, de pocos espacios y de muchas situaciones de área. El balón parado es algo muy importante y tenemos que estar con un nivel de concentración enorme». Añade el entrenador cambadés que «no se parecerá en nada a lo que fue en Burgáns. Será un ritmo y unos espacios que tocará gestionar, sabiendo que partimos en igualdad de condiciones con el Beluso».

Se espera en Bueu la presencia de una importante marea amarilla de aficionados. El propio técnico agradece y pone en valor la conexión que existe con la grada: «nuestra gente está muy enchufada con el equipo. Lo necesitamos porque además es algo muy bonito de vivir y todos lo estamos disfrutando mucho. Sabemos que se van a desplazar en masa y ese aliento se lo tenemos que agradacer con nuestra intensidad».

Ya han pasado 31 años desde la última vez que el Juventud de Cambados militó en 3ª RFEF. «Solo nos puede generar ilusión. Es la confirmación de que el club está en el buen camino y queremos seguir avanzando en ese camino para darle todo el valor posible a lo que estamos haciendo», finaliza.