Última bala para Céltiga y Cambados por un objetivo soñado

El fútbol arousano tiene un fin de semana más que importante. Dos equipos se juegan el ascenso a 3ª RFEF lo que supondría que el próximo año fuesen tres los clubes de la comarca en dicho escalafón. Céltiga y Juventud de Cambados se enfrentan a la posibilidad de volver a una categoría que llevan años sin saborear.

En el Salvador Otero nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. Ni siquiera el 0-2 con el que cerraron el partido de ida ante el Atios deja lugar a la euforia. En el vestuario de los de Luis Carro tienen todavía presente el fatídico final de la campaña anterior en la que una derrota, precisamente ante el Cambados, le privó del mismo premio que buscarán mañana a partir de las 19.00 horas.

Volver a 3ª RFEF después de seis temporadas consecutivas en Preferente es un anhelo perseguido con fuerza por el proyecto de A Illa. Después de dos cuartos puestos y dos segundos en las tres últimas temporadas en liga regular, los de A Illa acarician nuevamente el objetivo.

Se espera un excepcional ambiente en el Salvador Otero, pero el equipo prefiere aislarse de todo aquello que no sea centrarse en hacer valer la ventaja obtenida en campo porriñés. En este sentido, en el vestuario isleño no pasan por alto el 1-4 que le endosó el Atios en el partido de liga regular celebrado el pasado diciembre.

En la ida de esta eliminatoria definitiva, la mayor capacidad goleadora de los de A Illa se hizo notar en un 0-2 que se rubricó con un providencial tanto de Fernando Lezcano en el descuento que adquiere un valor capital.

La afición cambadesa se hará notar en Bueu. / Noé Parga

El Juventud de Cambados tratará de resolver la papeleta en unas condiciones, a priori, más adversas. El empate en Burgáns ante el Beluso obliga a los de Pénjamo a no perder en el campo de As Laxes para poder asegurarse la tanda de penaltis. Todo ello en caso de no ganar al término de los 90 minutos.

Serán muchos los aficionados amarillos los que se desplacen a territorio morracense. Se trata del partido más importante del club en los últimos 31 años. Y es que el Juventud de Cambados no juega en la antes conocida como Tercera División desde la temporada 1994/95.

Esa recuperada conexión entre la afición cambadesa y el club ya quedó de manifiesto hace dos semanas en el campo del Negreira, donde el Juventud de Cambados fue capaz de ganar. De ahí que en el club dan por hecho que el equipo no estará solo en As Laxes para tratar de celebrar el ascenso.

La victoria a domicilio ante los de Bueu no es algo desconocido esta temporada para los de Pénjamo. Allí ganaron por 0-1 en la primera jornada de la segunda vuelta de la liga regular. Mañana será otra guerra.