El Arosa deshoja la margarita del técnico

El nombre del nuevo técnico del Arosa se dará a conocer, como mucho, antes de que finalice la semana. La dirección deportiva que ha asumido David López «Perú» está trabajando en diferentes opciones pero con una serie de requisitos claros con el objetivo de que el equipo arlequinado pueda volver a luchar por ascender a la 2ª RFEF. Ese perfil sería el de un técnico afincado en la zona, que conozca la categoría y que pueda aportar al equipo dinamismo y energía.

Dentro de ese perfil se encuentra el técnico Gonzalo Fernández, que no renovó la pasada semana con el Alondras de Cangas y que muchas voces ya relacionan con la escuadra arlequinada. Perú reconoce que Fernández «entra dentro de ese perfil que buscamos, pero también es cierto que se están mirando varias alternativas». De todas formas, el director deportivo reconoce que «debemos cerrarlo cuanto antes para poder comenzar a perfilar la plantilla de la próxima campaña».

En ese aspecto, el club debe decidir qué jugadores son aprovechables para el tercer proyecto consecutivo de lucha por el ascenso y cuales ya no continuarían la próxima temporada. Perú reconoce que «hemos estado sondeando sobre la situación en la que se encuentran diferentes jugadores, pero sin cerrar antes al entrenador, no tiene mucho sentido hacer fichajes». Estos se cerrarán tras consensuarse con el nuevo técnico, primero dando a conocer qué jugadores continuarán en la plantilla y cuáles no, y después realizando incorporaciones. También se tomarán decisiones con los juveniles, ya que volverán a militar en División de Honor, la máxima categoría del fútbol nacional en esas edades, y no habrían conseguido el protagonismo en el primer equipo que se esperaría. La incógnita del nuevo técnico podría despejarse hoy, incluso, ya que el club trabaja intensamente en cuadrar todas las cuestiones para su contratación.