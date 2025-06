Lemos: «En el Arosa encontré un club que no cuida a su gente ni su historia»

La breve etapa de José Luis Lemos en el banquillo del Arosa ha tocado a su fin. Así quedó resuelta la incógnita al respecto tras la llamada recibida ayer de Manuel Abalo, tras casi cuatro semanas de espera, para comunicarle su decisión de no contar con el técnico compostelano tras ocho partidos en el Arosa con un balance de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Desde la entidad arlequinada le agradecen a Lemos «su trabajo, disposición y profesionalidad. Le deseamos la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional». Además, apuntan desde la entidad que el foco ya está puesto en «la planificación de la próxima temporada, trabajando en la configuración del nuevo cuerpo técnico y de la estructura deportiva con la mirada puesta en el futuro».

En el caso de José Luis Lemos, el técnico reconoce su malestar con la forma de proceder del Arosa. En su valoración de lo que ha sido su experiencia en A Lomba no pone ningún paño caliente y critica el trato recibido por la directiva. «Me llamó el presidente para decirme en un minuto que la comisión deportiva había decidido que no siguiera, me agradeció el esfuerzo y me dio un abrazo… por teléfono», explica con evidente decepción.

Pero lo que más le duele no es la decisión en sí, que asegura «esperaba desde hace semanas», sino las formas. «Es lo peor que he vivido como entrenador. Acabamos la liga el 11 de mayo y hasta el 6 de junio nadie del club me dio explicaciones. Es una muestra clara de cómo trabajan y de la falta de profesionalidad que hay dentro del Arosa», critica.

Lemos reconoce que nunca se sintió respaldado por la directiva. / Iñaki Abella

Lemos llegó al banquillo del Arosa con el equipo lejos de los puestos de play off, en un intento de reconducir el rumbo deportivo. Avalado por sus ascensos con el Boiro y Bergantiños, asumió el reto con ilusión, pero lamenta que su incorporación no respondía a un proyecto deportivo real. «Me ficharon por pura desesperación, no porque conocieran mi trabajo o quisieran apostar por mi estilo. Incluso me dijeron que no podían ofrecerme un año más porque el presidente se iba… y luego luchó con uñas y dientes por quedarse y prescindió de mí. Hasta para firmar me mintieron», señala.

También critica el escaso contacto con la directiva durante su etapa. «Con el presidente no hablé más de tres veces en mes y medio. Siempre transmitía pesimismo, sin liderazgo, sin ilusión. Eso se contagia al equipo», afirma. «Un club no puede funcionar así, con una estructura arcaica, sin análisis futbolístico real. Aquí pesan más las cuestiones personales que las profesionales».

A pesar de todo, Lemos no se muestra arrepentido de haber aceptado el reto. «Me pudo el corazón más que la cabeza. Quería aportar, dar un impulso, devolver ilusión. Hice un esfuerzo grande para estar allí y me encontré con un club que no sabe cuidar ni a su gente ni su historia. El Arosa se merece mucho más de lo que hoy tiene internamente», sentencia.

Desde el punto de vista deportivo, Lemos asegura que el club necesita una reflexión profunda. «Se habla de mala suerte, pero nadie hace un análisis serio. El Arosa tiene una plantilla para aspirar al ascenso, pero no hay exigencia. Aquí el futbolista está cómodo, y eso se nota en el rendimiento», argumenta.

El técnico entiende que en el Arosa falta exigencia interna para lograr mejores resultados. / Iñaki Abella

Finaliza el entrenador apuntando que «volveré a A Lomba como aficionado cada vez que pueda. ¿Entrenar? No me cierro a nada, pero si vuelvo, que sea con otra gente al frente. A las personas que cierran puertas también se las cierro yo. Lo mejor del Arosa está en las gradas. Me he sentido muy querido y valorado en un mes que ha sido durísimo”.

El Arosa también hizo pública la llegada de David López «Perú» a la dirección de la secretaría técnica y realizar la labor que venía desempeñando Dani Abalo la pasada campaña antes de ser destituido del cargo en las últimas horas. Será la séptima temporada del que también fue breve entrenador de la primera plantilla antes de la llegada de Lemos y del División de Honor la pasada temporada y anteriores «demostrando su compromiso y su gran arosismo».