Vilagarcía homenajea al Sigaltec y Gustavo Andújar será el pregonero de las fiestas de San Roque

El gobierno local de Vilagarcía, encabezado por Alberto Varela, quiso tener un homenaje muy especial en la tarde de ayer con el Sigaltec. El equipo masculino de referencia en el baloncesto de la ciudad y que viene de alcanzar el logro de devolver la categoría de 3ª FEB tras un histórico ascenso en Valladolid el pasado domingo. Un éxito que vino secundado por el salto de categoría del equipo filial a 2ª Autonómica.

Directivos, entrenadores, aficionados y jugadores quisieron estar en un momento de reconocimiento tan especial. Un acto que fue todavía más allá cuando el propio alcalde anunció a Gustavo Andújar como el pregonero de las fiestas de San Roque 2025. El histórico capitán del equipo vilagarciano, que se retira de las canchas con un ascenso muy perseguido, ni dudó en aceptar tal ofrecimiento: «Es algo a lo que no puedes decir que no. Es un orgullo muy grande que me hayan elegido para ser el pregonero en representación de un equipo y de un club que está consiguiendo cosas muy importantes para Vilagarcía y con vilagarcianos».

El acto de homenaje arrancó en el propio despacho de Alcaldía. Allí Alberto Varela transmitió a todo el Sigaltec, club que él también defendió en su juventud, su más sincera enhorabuena por lo conseguido con su proyecto de cantera. Posteriormente el homenaje se trasladó a un abarrotado salón de plenos donde quedó constancia, una vez más, de la comunión generada con todas las categorías del club, patrocinador y una afición cada vez más numerosa.

Isidoro Canabal, presidente del Sigaltec CLB, tomó la palabra para subrayar que el ascenso a 3ª FEB «es la culminación de un sueño que iniciamos por y para los jugadores de la cantera». Además, tuvo un aparte para todos los que pusieron de su parte en este proceso que permitirá volver a disfrutar del escaparate nacional del baloncesto más de tres lustros después.

Alberto Varela entregó una metopa conmemorativa a Isidoro Canabal antes de anunciar a Gustavo Andújar como pregonero y reivindicar éxitos como volver a llenar de ilusión y de baloncesto el pabellón Sara Gómez. Un homenaje más que merecido y que da paso a una de las temporadas más esperadas del deporte vilagarciano.