El Arosa decide prescindir de los servicios de Dani Abalo como director deportivo

El Arosa ha decidido prescindir de Dani Abalo después de un único año en el cargo de director deportivo y tras incorporarse la temporada anterior como miembro de la comisión deportiva. A decisión de dejarle fuera de la entidad fue unilateral por parte del club, una cuestión que es totalmente contraria a la intención del vilagarciano quien expuso su deseo de continuar en el cargo incluso durante la pasada asamblea en la que asumió la total responsabilidad del balance deportivo del primer equipo.

Tras semanas de espera para conocer la decisión del Arosa respecto a su continuidad, la reunión celebrada en la noche de ayer miércoles terminó con la orden de abandonar su cargo. Apunta Dani Abalo que “por supuesto que quería seguir y volver a intentarlo. No clasificarse para el play off no era lo esperado, pero mi trabajo fue en todo momento buscar lo mejor para el equipo en todas las facetas que me correspondían y nadie podrá decir que no lo hice en todo momento”.

Otra cuestión que deja claro el que fuera jugador de Champions League con el Ludogorets es la referida a la pasada asamblea. “Me pidió el presidente que diera la cara en el plano deportivo y lo hice. Yo pensaba que las asambleas eran para que los directivos y los socios se comunicasen, pero di la cara y defendí la labor realizada, tanto la mía como la de Manuel Abalo”.

Tampoco duda en reconocer sentirse “decepcionado” al entender que “aprendí mucho de este primer año como director deportivo y sabía perfectamente en lo que tenía que mejorar para que el club saliese beneficiado, pero la directiva ha decidido que no siga y ahora mismo me quedo con la conciencia tranquila. Me queda la espina de no poder volver a intentarlo, pero eso ya no dependía de mí”.

Dani Abalo el día que se incorporó a la disciplina arlequinada. / Cedida

Acerca de la decisión adoptada, el club emitió un comunicado en el que “agradece a Dani Abalo su labor y profesionalidad y le desea la mejor de las suertes en el futuro”. Ahora tocará anunciar a un nuevo director deportivo, algo en que parece ya muy avanzado y que saldrá de la propia casa con el fin de nombrar un entrenador y comenzar a construir la próxima plantilla.

Respecto a los motivos esgrimidos por la directiva para justificarle su despido es donde el propio Abalo reconoce su sorpresa apuntando que “me dijeron que tenía una amistad con una persona del entorno del club que quiere perjudicar a la directiva”. A ello señala el ya exdirector deportivo, “me argumentaron también que había jugadores descontentos con mi labor, algo de lo que no tengo constancia. Es más, desde que se anunció mi salida del club no hago más que recibir mensajes de apoyo de la plantilla y de mucha más gente”.

El despido de Dani Abalo ha venido acompañado del paso de Pedro Carregal para convertirse en entrenador del San Martín de Vilaxoán. El principal arquitecto de la estructura de cantera del Arosa ya no se dedicará en exclusiva a la entidad arlequinada, sino que espera compatibilizar esa labora con el banquillo del equipo al que perteneció en su etapa de jugador.