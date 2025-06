Gustavo Andújar: «Cierro el círculo perfecto»

A los 46 años, Gustavo Andújar pone punto final a una carrera que trasciende lo deportivo. Lo hace desde lo más alto, tras lograr el ascenso a 3ª FEB con el Sigaltec en la tarde del pasado domingo en Valladolid, el club de su vida, en una gesta que devuelve a Vilagarcía al baloncesto nacional 16 años después. Capitán entonces del mítico Inelga, lideró ahora desde el ejemplo a una generación de jugadores formados en casa y se despide con el orgullo de quien ha cumplido todos sus deberes.

«Fue un día muy especial porque el club consigue un ascenso muy meritorio, con chicos que llevan mucho tiempo formándose aquí», explica todavía muy emocionado por la gesta. El ascenso logrado en Valladolid no es solo una victoria deportiva, sino un símbolo de reconstrucción, de pertenencia y de continuidad. «Ascender de esta manera, con jugadores de la casa, para los que somos de Vilagarcía y somos de baloncesto, es un orgullo enorme. Así se lo trasladé a Luis (Gabín, entrenador) y a la directiva».

La alegría por el resultado viene acompañada de un profundo sentimiento de pertenencia. «Otro de los grandes éxitos es que Vilagarcía vuelva a respirar baloncesto, que la gente anime, llenar el pabellón y tener ese reconocimiento. Creo que la ciudad lo demandaba. Las categorías inferiores apoyando al primer equipo, la peña Sigaltrés que nos siguió a todas partes… Ese éxito adicional es increíble».

El ala-pívot vilagarciano deja al equipo en el mismo lugar donde lo tuvo que dejar en 2009. / Rafa Sabugueiro

Andújar vivió el ascenso desde la pista, pero también desde la memoria: «Para los que tuvimos hace años esa experiencia previa, esto nos pone la piel de gallina. Se consigue un ascenso a una categoría que nunca se debió perder. Fueron 16 años, pero se ha vuelto con gente de aquí, y eso es muy bonito».

Pese a la euforia, Gustavo admite que vivió el partido con una mezcla de emociones: «Tuve una sensación extraña antes del partido, como de haber cumplido, de haber ayudado al club, que para mí es familia. Haber contribuido a lograr este reto es muy importante para mí por muchos motivos».

Me da pena dejarlo, pero es necesario. Ya no puedo dar más físicamente Gustavo Andújar — Capitán del Sigaltec

Sabe que ha llegado el momento de dejar la pista, aunque no el baloncesto. «Me da pena dejarlo, pero es necesario. Ya no puedo dar más físicamente. Ayudaré en lo que pueda, aunque no sé desde dónde todavía. Necesito un tiempo para adaptarme. Aunque creo que el baloncesto nunca se deja del todo… ahora empieza otra forma de vivir el baloncesto».

Antes del partido publicó su despedida en redes sociales. Lo hizo convencido de que el equipo iba a darlo todo, como finalmente ocurrió. «Tengo muchas emociones, pienso en mi padre, en mi familia, en mis hijos… Lo voy a echar de menos, pero es ley de vida. Aunque cueste no volver a sentir esto desde dentro, ahora me siento en paz».

Gustavo reconoce que quiere seguir apoyando al crecimiento del club desde fuera de la cancha. / Iñaki Abella

No duda a la hora de reconocer que «lo he dado todo», sentencia. «Ahora toca buscar mi lugar en otro sitio, buscar la manera de seguir apoyando al club. Mi gratitud es eterna a todos los que compartimos el camino. A mis amigos los conocí en la cancha y es muy emocionante cerrar el círculo perfecto con un ascenso tan emocionante y tan peleado».

Incluso antes del partido ante el Universidad de Valladolid que decidió el ascenso, Gustavo Andújar hizo pública su retirada en sus redes sociales: «lo hice porque tenía muy claro que el equipo lo iba a dar todo como así fue. Teníamos la última oportunidad y la aprovechamos. Estos chavales se lo merecían y ha sido un orgullo increíble compartir este viaje». Así se despide Gustavo Andújar: con humildad y con agradecimiento. Leyenda.