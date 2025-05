El Sevilla abre la puerta al futuro de Pedro Bouzada

Pedro Bouzada ya es nuevo jugador del Sevilla, club al que llegará en su último año en categoría juvenil y con un contrato profesional de tres temporadas. El crecimiento del joven vilagarciano de 18 años le ha llevado a tener que decantarse entre las muchas ofertas de clubes bandera del fútbol español que recibió en los últimos meses.

Con paso previo por la cantera del Celta, Pedro Bouzada regresó al Arosa en el curso recién finalizado para sumarse al equipo de División de Honor juvenil donde fue pieza clave en la consecución de la permanencia. Un total de 10 goles llevaron su firma y un rendimiento que le hizo ser un fijo en la dinámica del primer equipo participando en doce encuentros, con seis titularidades y un gol.

Su progresión, potencia física y polivalencia hizo que varios informadores de equipos profesionales siguieran su evolución desde hace varios meses. Juan Bouzada, padre del jugador, reconoce que «clubes como Las Palmas, Deportivo, Oviedo y el propio Sevilla se interesaron mucho por Pedro, pero especialmente Oviedo y Sevilla».

Una de las cuestiones que más pesó en la elección del Sevilla es la relativa a la posibilidad de llevar a cabo estudios universitarios. Pedro Bouzada quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas y el club de Nervión le ha facilitado todo lo relacionado con condiciones deportivas y académicas, hecho que le ha llevado a renunciar a opciones económicas más cuantiosas. La visita de sus padres a las instalaciones del que ya es su nuevo club resultó determinante junto al interés mostrado por la entidad en invertir en su talento.

El futbolista de 18 años podrá compatibilizar estudios y fútbol al máximo nivel. / Iñaki Abella

Si bien comenzará formando parte del primer equipo juvenil sevillista, los dos filiales que tiene la estructura de los del Sánchez Pizjuán abre un escenario de oportunidades a tener muy en cuenta. El propio futbolista vilagarciano, ahora centrado en preparar la Ebau, no duda en reconocer que «estoy muy contento, feliz e ilusionado. Cuando mis padres me dijeron que había ese interés del Sevilla me pareció algo muy ilusionante».

Siempre con los pies en el suelo, pero sin ir en menoscabo de su ambición deportiva, Pedro Bouzada sabe que le tocará vivir también una prueba de madurez: «Será la primera vez fuera de casa, pero tengo todas las ganas del mundo. Ya estuve hablando con personal del club y todo es muy facilitador. Ahora me toca corresponder a esa confianza con mucho trabajo».

En su despedida del Arosa, el futbolista deja claro que «fue una pena no meternos en el playoff con el sénior, pero estoy convencido de que la próxima temporada se van a conseguir cosas importantes». Será en julio cuando Pedro Bouzada parta hacia la capital andaluza para pelear por su futuro.